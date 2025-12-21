CANAL RCN
Deportes

Junior y Santa Fe la tienen difícil: así quedaron los Bombos de la fase de grupos de Copa Libertadores

Junior y Santa Fe enfrentarán un reto mayor en la Copa Libertadores 2026. Así quedaron los bombos de la fase de grupos y los posibles cruces.

Bombos Copa Libertadores 2026
Foto: Copa Libertadores

Noticias RCN

diciembre 21 de 2025
09:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama para los clubes colombianos en la Copa Libertadores 2026 ya empieza a aclararse y, para Junior y Santa Fe, el reto será mayúsculo.

Tolima y Medellín ya tienen rivales para la fase previa de Copa Libertadores 2026: así fue el sorteo
RELACIONADO

Tolima y Medellín ya tienen rivales para la fase previa de Copa Libertadores 2026: así fue el sorteo

Ambos estarán en la fase de grupos, pero la conformación de los bombos anticipa cruces exigentes frente a varios de los gigantes del continente. El sorteo se realizará en marzo de 2026, y desde ya el contexto no luce sencillo para los representantes del país.

Junior ganó su cupo tras consagrarse campeón de la Liga 2025-II, mientras que Santa Fe aseguró su lugar directo en grupos. Por su parte, Tolima e Independiente Medellín deberán disputar la fase previa para intentar meterse entre los 32 mejores del torneo.

Junior y Santa Fe, condicionados por el ranking Conmebol

La ubicación definitiva de Junior dependía de un detalle clave en Brasil. La final entre Corinthians y Vasco da Gama, disputada en el Maracaná, terminó inclinando la balanza.

Junior de Barranquilla va por figura para la Copa Libertadores 2026: habrá esfuerzo económico
RELACIONADO

Junior de Barranquilla va por figura para la Copa Libertadores 2026: habrá esfuerzo económico

El triunfo 2-1 del ‘Timao’ confirmó su mejor ranking Conmebol (22) y lo ubicó en el bombo 2, desplazando al equipo barranquillero al bombo 3. Si el campeón hubiese sido Vasco, Junior habría quedado en el bolillero 2.

En el caso de Santa Fe, el escenario ya estaba claro, su escalafón internacional lo ubicaba directamente en el bombo 3, compartiendo zona con equipos que suelen ser incómodos en fase de grupos.

Para Deportes Tolima e Independiente Medellín, si superan las rondas previas, irán al bombo 4, el más complejo, donde suelen quedar los clubes con menor ranking pero con alto nivel competitivo.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Con el escenario actual, los bombos se distribuyen así:

Bombo 1: Palmeiras, Boca Juniors, Flamengo, Peñarol, Liga de Quito/Libertad, Fluminense, Nacional, Independiente del Valle.

Todo listo para el sorteo de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y equipos colombianos clasificados
RELACIONADO

Todo listo para el sorteo de la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y equipos colombianos clasificados

Bombo 2: Corinthians, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar, Cruzeiro, Universitario, Barcelona SC/Libertad.

Bombo 3: Junior, Rosario Central, Universidad Católica, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira, Cusco FC.

Bombo 4: Independiente Rivadavia, Mirassol, Platense, Universidad Central y cuatro equipos provenientes de la Fase 3.

Con este panorama, Junior y Santa Fe saben que el margen de error será mínimo y que cualquier grupo puede convertirse en una auténtica final desde la primera jornada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Así terminó el 2025 para Luis Díaz: números de crack que lo ponen entre los mejores del mundo

Redes sociales

Ella es la nueva novia de Edwuin Cetré, la modelo con la que celebró el título de Estudiantes

Independiente Santa Fe

El jugador de Atlético Nacional que quiere Santa Fe: Pablo Repetto ya lo dirigió

Otras Noticias

Animales

Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko

Giorgio, de 12 años, acude cada mañana al bar que visitaba con su propietario fallecido hace dos meses.

Bogotá

Sindicatos clandestinos en Bogotá operan como discotecas con drogas, menores y violencia sin control

Más de 200 sindicatos registrados encubren fiestas ilegales con venta de licor adulterado, consumo de estupefacientes y riñas violentas en la capital.

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones

La casa de los famosos

¡Se reveló quiénes presentarán el After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Hubo cambios?