Junior y Santa Fe la tienen difícil: así quedaron los Bombos de la fase de grupos de Copa Libertadores

El panorama para los clubes colombianos en la Copa Libertadores 2026 ya empieza a aclararse y, para Junior y Santa Fe, el reto será mayúsculo.

Ambos estarán en la fase de grupos, pero la conformación de los bombos anticipa cruces exigentes frente a varios de los gigantes del continente. El sorteo se realizará en marzo de 2026, y desde ya el contexto no luce sencillo para los representantes del país.

Junior ganó su cupo tras consagrarse campeón de la Liga 2025-II, mientras que Santa Fe aseguró su lugar directo en grupos. Por su parte, Tolima e Independiente Medellín deberán disputar la fase previa para intentar meterse entre los 32 mejores del torneo.

Junior y Santa Fe, condicionados por el ranking Conmebol

La ubicación definitiva de Junior dependía de un detalle clave en Brasil. La final entre Corinthians y Vasco da Gama, disputada en el Maracaná, terminó inclinando la balanza.

El triunfo 2-1 del ‘Timao’ confirmó su mejor ranking Conmebol (22) y lo ubicó en el bombo 2, desplazando al equipo barranquillero al bombo 3. Si el campeón hubiese sido Vasco, Junior habría quedado en el bolillero 2.

En el caso de Santa Fe, el escenario ya estaba claro, su escalafón internacional lo ubicaba directamente en el bombo 3, compartiendo zona con equipos que suelen ser incómodos en fase de grupos.

Para Deportes Tolima e Independiente Medellín, si superan las rondas previas, irán al bombo 4, el más complejo, donde suelen quedar los clubes con menor ranking pero con alto nivel competitivo.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Con el escenario actual, los bombos se distribuyen así:

Bombo 1: Palmeiras, Boca Juniors, Flamengo, Peñarol, Liga de Quito/Libertad, Fluminense, Nacional, Independiente del Valle.

Bombo 2: Corinthians, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar, Cruzeiro, Universitario, Barcelona SC/Libertad.

Bombo 3: Junior, Rosario Central, Universidad Católica, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira, Cusco FC.

Bombo 4: Independiente Rivadavia, Mirassol, Platense, Universidad Central y cuatro equipos provenientes de la Fase 3.

Con este panorama, Junior y Santa Fe saben que el margen de error será mínimo y que cualquier grupo puede convertirse en una auténtica final desde la primera jornada.