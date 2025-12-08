¿Hasta cuándo, Colombia?

Hoy no es momento de discursos ni de cálculos políticos. No es momento para darles espacio a quienes viven sin corazón y actúan sin escrúpulos. Hoy es un día para preguntarnos, sin evasivas, en qué momento dejamos que la vida humana perdiera tanto valor.

A lo largo de nuestra historia hemos desarrollado una estremecedora capacidad de autodestrucción. La violencia nos ha acompañado desde aquel grito de independencia hasta hoy. Hicimos de la sangre un lenguaje común y de la muerte una rutina. Vivimos matándonos unos a otros desde siempre… y no hemos parado.

No quiero caer en el lugar común de las culpas colectivas. Sería injusto diluir responsabilidades en un mar de “todos somos culpables” que, al final, solo favorece la impunidad. Los responsables de este hecho atroz —materiales e intelectuales— deben responder ante la justicia, sin atenuantes ni discursos que suavicen su barbarie.

Pero mientras algunos aprovechan para reactivar el viejo libreto de la “mano dura” y endurecer el tono de sus campañas —como si la solución fuera un eslogan—, el país sigue atrapado en un espiral violento que nunca hemos sabido cortar. La tragedia se recicla, los nombres de las víctimas cambian, pero el patrón es idéntico.

La violencia en Colombia ya no necesita causas profundas para aparecer: se basta a sí misma. Se alimenta de la impunidad, de la desigualdad, del odio heredado y cultivado. Y mientras no entendamos que ninguna campaña, por ruidosa que sea, sustituye la construcción paciente de un país que funcione para todos, seguiremos contando muertos con la misma frialdad con la que se revisa un marcador de fútbol.

La muerte de Miguel Uribe Turbay es otra muestra dolorosa de esta realidad: la violencia no distingue nombres ni trayectorias, y seguirá golpeándonos mientras sigamos creyendo que es un problema ajeno. Romper el ciclo exige más que castigar a los culpables; demanda desmontar las estructuras que hacen posible que, una y otra vez, la barbarie encuentre un lugar cómodo para quedarse.

Descanse en paz, Miguel.