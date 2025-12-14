Mindefensa rechaza “paro armado” del ELN y ordena despliegue máximo en puntos críticos

El tema de orden público es crítico en varias regiones del país, luego de que el ELN anunciara un nuevo “paro armado” entre este 14 y 17 de diciembre en gran parte del territorio.

Desde la madrugada de este domingo se han registrado ataques, hostigamientos contra estaciones de Policía y la instalación de explosivos y banderas del ELN en varias carreteras del país.

RELACIONADO Varias vías del país permanecen cerradas por presencia de cilindros y amenazas del ELN

En Cauca han sido cinco incursiones de este grupo armado, principalmente sobre la vía Panamericana, en donde las autoridades llevaron a cabo la detonación controlada de unos cilindros bomba.

La vía Cúcuta—Pamplona también permaneció cerrada durante varias horas por la presencia de dos cilindros cargados con explosivos. La carga fue desactivada por las autoridades.

Sobre este tema, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, habló con Noticias RCN y reiteró el llamado a no caer en pánico ni acceder a las peticiones de este grupo criminal.

Noticias RCN: Son más de cinco acciones terroristas cometidas por el ELN en varias regiones del país, ¿qué mensaje tiene para ese grupo criminal?

Mindefensa: Este mensaje criminal del cartel del ELN no es un mensaje a un gobierno externo, es una amenaza contra los más vulnerables.

El cartel del ELN que emplea el narcotráfico y el terrorismo como su principal método, delinque en Chocó, en Norte de Santander y en Arauca. Allá es donde hay más necesidades y estos criminales pretenden intimidar a nuestros campesinos, a las mujeres y a nuestros niños.

El mensaje es claro. Lo primero es un rechazo que debe hacer no solo el Ministerio, sino toda la nación. Segundo, hemos desplegado todas las capacidades para que las comunidades puedan estar tranquilas. Pero reconocemos que a veces el terror se multiplica a través de redes sociales y los sistemas de información que usan los criminales.

Noticias RCN: ¿¿Qué decirle a la gente del Catatumbo que lleva meses padeciendo por los enfrentamientos entre grupos criminales y las amenazas del ELN?

Mindefensa: Primero, entiendo el temor que generan, en algunas zonas del Catatumbo, estas confrontaciones criminales entre los dos carteles del narcotráfico, el ELN y las disidencias de alias Calarcá.

Esta estructura 33 tiene una relación directa con ‘Calarcá’, lo que significa que tiene relaciones con el narcotráfico y ese es su afán, apoderarse de las rentas ilegales.

RELACIONADO Liberan a 28 personas en Catatumbo que habían sido secuestradas por el ELN

Frente a ellos hemos desplegado todas nuestras capacidades para evitar los enfrentamientos y neutralizar las amenazas, sin embargo, es supremamente complejo en algunos casos por tres motivos.

Primero, cometen el delito de perfidia, es decir, se visten de civiles, están en medio de las casas, entre la gente y hace difícil el principio de distinción.

El segundo tiene que ver con el empleo de drones para atacarse entre ellos y a la fuerza pública, en muchos de los cuales terminan afectando a la población. El tercero tiene que ver con artefactos explosivos que ponen en las vías.

Noticias RCN: ¿Cuál ha sido la orden en medio de esta escalada para las Fuerzas Militares?

Mindefensa: Por un lado, maximizar el despliegue en puntos críticos donde converge el flujo de la población y, por otro lado, ir a la ofensiva. Ahí es clave la inteligencia y la información.

Por eso, recuerdo la recompensa anunciada frente a los principales criminales como alias Pablito, que es de más de 5 mil millones de pesos; por alias Silvana, que delinque en Norte de Santander, hasta 1.600 millones de pesos; y así con los demás cabecillas.

Pero la recompensa más grande que puede recibir una persona que nos dé información, es que protegemos la vida de otros.