Destruyendo el empleo formal

“El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”, es una de esas frases que nunca nadie sabe quién dijo, pero que son tan acertadas que trascienden en el tiempo. Eso sí, en economía la frase suele aparecer con mayor frecuencia, pues los gobiernos tienden a tomar decisiones populistas que, en principio, suenan muy bien, pero que terminan generando efectos negativos para la población.

Un ejemplo de lo anterior es la reforma laboral que el Congreso le aprobó al gobierno Petro y que entró en vigencia en junio del 2025. A pesar de que un sinfín de expertos y empresarios advirtieron de los riesgos de aprobar dicho proyecto de ley, los legisladores hicieron caso omiso y terminaron dándole el visto bueno a una iniciativa que sonaba bien, pero que ya estado generando efectos nocivos en el mercado laboral colombiano.

Medidas como le reducción de la jornada nocturna desde las 9pm hasta las 7pm, así como el aumento al 100% en el pago de dominicales y festivos, son algunas de las medidas que han hecho que miles de colombianos perdieran su empleo formal. Si miramos las cifras del Dane, podemos evidenciar que en junio de 2025 la población ocupada era de 23,7 millones, mientras que al cierre de enero de 2026 el número bajó a 23,2 millones (500.000 menos).

Dentro de los sectores más afectados por la implementación de la reforma laboral, sumado al aumento del salario mínimo, se encuentra el de hotelería y turismo el cual en un año ha perdido más de 109.000 empleos. “Hemos visto una disminución en el tamaño de empleos en alojamiento y servicios de comida cercana a 6,2%. Esto en términos nominales es pasar de 1,75 millones de empleos en enero de 2025 a 1,64 millones de empleos en el mismo mes del 2026”, dijo José Andrés Duarte, presidente de Cotelco.

Esta situación se replica en otros sectores como el de seguridad privada, pues de acuerdo a cifras de La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), en junio del 2025 había en el país 372.000 vigilantes y hoy en día hay 364.000 (8.000 menos). Además, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Gastronomía (Acoga), desde junio del año pasado se han cerrado en el país 962 establecimientos gastronómicos formales, lo que ha significado la eliminación de 6.024 puestos de trabajo.

¿Por qué si se están destruyendo estos empleos el desempleo no sube? Culturalmente, el colombiano, en la mayoría de casos, está acostumbrado a no quedarse quieto. Si un empleado de un hotel es despedido, lo más probable es que no se quede quieto y busque otra forma de tener ingresos. Las cifras del Dane nos muestran que del total de la caída de la población ocupada, el 75% correspondió a empleados particulares (formales), mientras que la caída de trabajadores por cuenta propia (informales) fue menos del 10%.

Cada fin de mes, el Gobierno celebra y saca pecho porque el desempleo se sigue manteniendo relativamente bajo, sin embargo, lo que estamos viendo es que la calidad del empleo se ha venido deteriorando en los últimos meses. Si a esto le sumamos el incremento del salario mínimo, el impuesto al patrimonio a las empresas y la caída de la inversión; el país está orquestando el cóctel perfecto de la destrucción del aparato productivo en el corto y mediano plazo. ¿Acaso quieren que se acaben las empresas y que todos dependamos del Estado?