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🔴EN VIVO🔴 PSG 1-1 Arsenal, final de la Champions: se define en la prórroga

PSG y Arsenal se miden en la gran final de la Champions League. Siga en vivo y en directo el minuto a minuto del partido.

Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
10:35 a. m.
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La espera terminó para los aficionados del fútbol europeo. PSG y Arsenal se enfrentan este sábado en la gran final de la Champions League 2026, un duelo de alto nivel que promete emociones, figuras internacionales y la disputa por el trofeo más importante del fútbol de clubes en Europa.

  • Rueda el balón en Budapest. Arsenal de izquierda a derecha.
  • Minuto 5: ¡GOOOOOOOOOL! de Arsenal. Havertz abrió el marcador con un impresionante remate que dejó sin reacción al arquero del PSG.
  • Minuto 35: A pesar de tener la posesión el esférico, PSG no logra romper el último cuarto de cancha. Arsenal se defiende bien.
  • Minuto 45+6: Termina el primer tiempo en Budapest.
  • Minuto 45: Inicia el segundo tiempo. Arsenal arriba por un tanto.
  • Minuto 64: ¡GOOOOOOOOOL! de PSG. Dembelé igualó el partido desde el punto blanco del penal.
  • Minuto 90+6: Terminan los 90' reglamentarios. El título se definirá en la prórroga.

El compromiso se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, escenario elegido para albergar una final que reunirá a dos equipos con argumentos sólidos y ambición de gloria continental. El partido comenzará a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia.

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¿Dónde seguir el minuto a minuto del partido?

Los aficionados podrán vivir cada detalle de la final entre PSG y Arsenal a través del cubrimiento en tiempo real de nuestro portal NoticiasRCN.com.

Goles, jugadas destacadas, incidencias, cambios, análisis y todas las novedades del compromiso estarán disponibles durante el desarrollo del encuentro, en una jornada que definirá al nuevo rey del fútbol europeo.

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Budapest se convierte así en el centro de atención del deporte mundial para una final que reúne historia, presión, talento y el sueño de levantar la Champions League frente a millones de espectadores alrededor del planeta.

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