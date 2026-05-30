🔴EN VIVO🔴 PSG 1-1 Arsenal, final de la Champions: se define en la prórroga

La espera terminó para los aficionados del fútbol europeo. PSG y Arsenal se enfrentan este sábado en la gran final de la Champions League 2026, un duelo de alto nivel que promete emociones, figuras internacionales y la disputa por el trofeo más importante del fútbol de clubes en Europa.

Rueda el balón en Budapest. Arsenal de izquierda a derecha.

Minuto 5: ¡GOOOOOOOOOL! de Arsenal. Havertz abrió el marcador con un impresionante remate que dejó sin reacción al arquero del PSG.

Minuto 35: A pesar de tener la posesión el esférico, PSG no logra romper el último cuarto de cancha. Arsenal se defiende bien.

Minuto 45+6: Termina el primer tiempo en Budapest.

Minuto 45: Inicia el segundo tiempo. Arsenal arriba por un tanto.

Minuto 64: ¡GOOOOOOOOOL! de PSG. Dembelé igualó el partido desde el punto blanco del penal.

Minuto 90+6: Terminan los 90' reglamentarios. El título se definirá en la prórroga.

El compromiso se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, escenario elegido para albergar una final que reunirá a dos equipos con argumentos sólidos y ambición de gloria continental. El partido comenzará a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia.

¿Dónde seguir el minuto a minuto del partido?

Los aficionados podrán vivir cada detalle de la final entre PSG y Arsenal a través del cubrimiento en tiempo real de nuestro portal NoticiasRCN.com.

Goles, jugadas destacadas, incidencias, cambios, análisis y todas las novedades del compromiso estarán disponibles durante el desarrollo del encuentro, en una jornada que definirá al nuevo rey del fútbol europeo.

Budapest se convierte así en el centro de atención del deporte mundial para una final que reúne historia, presión, talento y el sueño de levantar la Champions League frente a millones de espectadores alrededor del planeta.