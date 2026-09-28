Futbolista ecuatoriano fue asesinado a tiros: esto se ha conocido

El pasado 27 de septiembre de 2026, en horas de la madrugada, un futbolista ecuatoriano fue asesinado a la salida de una discoteca.

Se trata de Jeremy Ormaza, que tenía 20 años, jugaba como delantero o volante ofensivo y era conocido como 'El Loco' en su entorno más cercano.

Este joven jugador de fútbol fue tenido en cuenta en microciclos de las divisiones juveniles de su país y había militado en varios clubes regionales.

Esto se sabe del asesinato de Jeremy Ormaza, el futbolista de Ecuador

Según lo reportado por las autoridades ecuatorianas, Jeremy Ormaza acudió a una discoteca ubicada en la avenida 22 de diciembre, en Salinas, Santa Elena.

Sin embargo, un grupo de hombres armados lo esperaron a la salida y le dispararon en múltiples ocasiones apenas lo vieron.

En consecuencia, el futbolista ecuatoriano quedó gravemente herido y falleció al poco tiempo.

Es así como los investigadores se encuentran recopilando las pruebas suficientes para esclarecer lo sucedido y revelar las identidades de las personas que perpetraron el crimen.

Así fue la carrera de Jeremy Ormaza, el joven futbolista de Ecuador

Después de ir a los microciclos de las divisiones juveniles de Ecuador, Jeremy Ormaza hizo parte de los siguientes equipos regionales:

Santa Elena Sporting Club.

Huancavilca.

Guayaquil City.

"Su memoria sea bendecida", "que en paz descanse", "qué pena que tantos jóvenes estén siendo asesinados", "tenía mucho talento", "no lo puedo creer", "me duele en el alma esta noticia", "que se haga justicia", "ahora es un ángel que nos cuida desde el cielo", "que se esclarezca pronto lo que sucedió", "un abrazo solidario para sus familiares" y "es increíble que esto siga sucediendo", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.