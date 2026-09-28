Cuerpo del soldado Idel José Torres, asesinado por disidencias, fue recuperado por una misión de la Cruz Roja Colombiana

Este lunes 28 de septiembre la Cruz Roja Colombiana confirmó que recibió el cuerpo del soldado profesional Idel José Torres, asesinado el domingo por las disidencias de las Farc en el municipio de El Tambo, Cauca.

El cuerpo del uniformado se encontraba en poder del bloque occidental comandante Jacobo Arenas. La Cruz Roja Internacional indicó que acompañó el proceso de entrega como "intermediario neutral".

"Lo trasladamos y entregamos a las autoridades competentes para su identificación y posterior entrega digna a sus familiares (...) Agradecemos a las partes involucradas la confianza en nuestro rol como intermediario neutral", escribió en su cuenta de X la CICR en Colombia.

La Tercera División del Ejército indicó que el cuerpo del soldado profesional está en los procedimientos judiciales, médico-legales y forenses correspondientes.

"La recuperación permite avanzar en estas actuaciones y, principalmente, brindar a sus seres queridos la posibilidad de despedirlo dignamente, después de las difíciles horas de incertidumbre generadas por la sustracción de su cuerpo del lugar de los hechos".

Añadió que se adelantarán las denuncias ante las autoridades competentes. "La Tercera División reitera su rechazo categórico a la sustracción y retención del cuerpo de nuestro soldado, hechos denunciados públicamente por desconocer el respeto debido a quienes pierden la vida en medio de las hostilidades y afectar el desarrollo oportuno de las actuaciones judiciales correspondientes".

"A los criminales les caerá todo el peso de la ley": Mindefensa

A través de redes sociales el Ministerio de Defensa indicó que con la recuperación del cuerpo, el soldado Torres podrá recibir las honras fúnebres y honores que merece. Afirmó que quienes portan el uniforme representan al Estado y merecen respeto.

"Después de ser asesinado y sustraído de manera infame por integrantes de las disidencias en medio de los combates en El Tambo, Cauca, nuestro héroe podrá recibir las honras fúnebres y los honores que merece. Quienes portan el uniforme y representan al Estado colombiano merecen respeto, incluso después de entregar su vida por defender a los demás. A nuestros soldados no los dejamos atrás y a los criminales les caerá todo el peso de la ley", señala.

En el mismo sentido se pronunció el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez. Afirmó que su sacrificio honra el uniforme.

"Las Fuerzas Militares representan al Estado colombiano y actúan bajo la Constitución y la ley. Quienes delinquen deberán responder ante la justicia por sus actos. Que quede claro: cumplir una obligación del Derecho Internacional Humanitario no legitima a ninguna estructura armada ilegal ni borra las acciones cometidas por fuera de la ley".