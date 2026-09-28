Alerta por criminales que están estafando a beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado

El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es un programa en Bogotá con el que se les brinda un apoyo económico a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad.

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Se enfoca principalmente en ciudadanos en condición de pobreza extrema, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y jóvenes con necesidades. Para este 2026 hubo un avance, debido a que ingresaron nuevos beneficiarios del Sisbén C.

¿Quién tiene derecho al Ingreso Mínimo Garantizado?

A nivel general, estas son las condiciones para los beneficiarios: personas con discapacidad del Sisbén A, B, C1-C9; adultos mayores en A, B y C1 (base de personas residentes en pagadiarios), jóvenes en ruta de inclusión social y productiva en A, B, C1 – 9. También hay un complemento para el acceso a pasajes gratis en Transmilenio.

Los hogares del Sisbén A reciben entre $ 92.000 y $ 475.500, las personas en condición de discapacidad reciben $ 190.000, los adultos mayores reciben $ 150.000 y los jóvenes reciben entre $ 200.000 y $400.000 con hasta tres transferencias al año.

Sin embargo, la Secretaría de Integración Social dio a conocer una grave situación que está afectando a los beneficiarios de este programa.

¿Cómo identificar a los ciberdelincuentes?

Resulta que los ciberdelincuentes están poniéndose en contacto con los usuarios, sea por WhatsApp, correo electrónico o mensajes de texto; haciéndose pasar como funcionarios.

Durante las conversaciones piden información financiera y pagos bajo el argumento que son obligatorios para recibir los apoyos económicos. Para pulir la fachada, incluso envían imágenes con comprobantes de supuestos pagos pendientes con el fin de que las víctimas caigan más fácilmente.

El Distrito recalcó que esta clase de chats o correos son falsos. Por un lado, para recibir el Ingreso Mínimo Garantizado no se exigen solicitudes de dinero ni mucho menos hay pagos a terceros.

En ese orden de ideas, el llamado a la ciudadanía es a que no entregue dinero e información personal a usuarios que se hagan pasar como funcionarios responsables del beneficio económico.

Si alguien quiere confirmar si es beneficiario del programa y conocer los canales de la secretaría, puede hacerlo a través de la línea (601) 380 8330, el sitio web https://www.integracionsocial.gov.co/ y en los puntos de atención.