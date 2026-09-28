Así quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el empate vs. México en el amistoso internacional

El sábado 26 de septiembre, en el M&T Bank Stadium, situado en Baltimore, Estados Unidos, la Selección Colombia regresó a la actividad y enfrentó a México en un amistoso internacional.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo comenzaron ganando al minuto 9 con un cabezazo de Luis Suárez, pero el seleccionado mexicano fue superior durante el resto del encuentro y empató al minuto 62 por intermedio de Gilberto Mora.

Ante las ausencias de jugadores como Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Mojica, la Selección Colombia utilizó el siguiente 11 titular:

Álvaro Montero en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Álvaro Ángulo en la defensa; Gustavo Puerta, Kevin Castaño y Richard Ríos en la zona de volantes; y Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez en el frente de ataque.

Además, jugadores como Matías Orozco, Samuel Velásquez y Kevin Viveros tuvieron su primer examen con la 'amarilla'.

¿Cómo quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA tras el empate vs. México? Entérese aquí en Noticias RCN.

Así está la Selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate contra México

Por ahora, España sigue siendo la líder del ranking FIFA, mientras que la Selección Colombia está afuera del top 10.

El panorama se encuentra así:

España: 2.002,34 puntos. Argentina: 1.970,37 puntos. Francia: 1.957,10 puntos. Inglaterra: 1.916,38 puntos. Marruecos: 1.806,87 puntos. Brasil: 1.802,90 puntos. Portugal: 1.797,39 puntos. Bélgica: 1.779,63 puntos. Países Bajos: 1.778,65 puntos. México: 1.754,16 puntos. Colombia: 1.740,03 puntos. Croacia: 1.727,14 puntos. Alemania: 1.716,13 puntos. Suiza: 1.714,07 puntos. Italia: 1.704,11 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia jugará el próximo viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 de la noche, vs. Paraguay.

El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, situado en Harrison, Nueva Jersey, y será transmitido por la señal principal, la App y la cuenta de Youtube del Canal RCN.