Margarita Rosa de Francisco tuvo drástico cambio físico: así luce ahora

En las últimas semanas, Margarita Rosa de Francisco, la reconocida actriz, cantante, presentadora y escritora de Colombia, se realizó un procedimiento estético en su rostro.

Además, en su cuenta de Instagram, la caleña de 61 años publicó una foto en la que dio evidencias de los resultados y sorprendió a sus internautas.

¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Cuál fue el procedimiento que le realizaron? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el procedimiento estético que se realizó Margarita Rosa de Francisco en su rostro

En el momento en el que se llevó a cabo el procedimiento estético de Margarita Rosa de Francisco, su esteticista grabó un video y explicó en qué consistía el cambio.

"La cirugía de Margarita Rosa fue un proceso asociado al rejuvenecimiento tanto del segmento facial como del segmento cervical", detalló el experto que es de la confianza de la actriz.

"Es decir, se trabajó en la cara y en el cuello realizando una cirugía de plano profundo para hacer el reposicionamiento, pero también hicimos una cirugía en el plano intermedio y superficial para liberar todas las líneas de expresión que tenía en algunas zonas. A partir de eso, reacomodamos el sistema de músculos y ligamentos para quitar toda la piel que le estaba sobrando y mejorar el aspecto", concluyó el esteticista.

Greeicy Rendón reaccionó al cambio físico de Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco publicó dos fotos mostrando el antes y el después, y despertó los elogios de Greeicy Rendón, la famosa cantante colombiana.

"Hermosa desde siempre y por siempre", puntualizó la artista.

Mientras tanto, los seguidores de la escritora también han elogiado su apariencia actual.

"Divina", "eres preciosa en tus dos versiones", "me encanta cómo te ves", "inspiradora y maravillosa", "lo más importante es que tú te sientas bien", "siempre te he admirado" y "una diosa", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.