CANAL RCN
Tendencias

Margarita Rosa de Francisco tuvo drástico cambio físico: así luce ahora

Artistas como Greeicy Rendón han reaccionado tras las fotos publicadas por la actriz.

Foto: @margaritarosa.defrancisco en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
04:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas semanas, Margarita Rosa de Francisco, la reconocida actriz, cantante, presentadora y escritora de Colombia, se realizó un procedimiento estético en su rostro.

Además, en su cuenta de Instagram, la caleña de 61 años publicó una foto en la que dio evidencias de los resultados y sorprendió a sus internautas.

Reapareció el niño del "Dayro Moreno traicionero": esta es su apariencia en la actualidad
RELACIONADO

Reapareció el niño del "Dayro Moreno traicionero": esta es su apariencia en la actualidad

¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Cuál fue el procedimiento que le realizaron? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el procedimiento estético que se realizó Margarita Rosa de Francisco en su rostro

En el momento en el que se llevó a cabo el procedimiento estético de Margarita Rosa de Francisco, su esteticista grabó un video y explicó en qué consistía el cambio.

"La cirugía de Margarita Rosa fue un proceso asociado al rejuvenecimiento tanto del segmento facial como del segmento cervical", detalló el experto que es de la confianza de la actriz.

"Es decir, se trabajó en la cara y en el cuello realizando una cirugía de plano profundo para hacer el reposicionamiento, pero también hicimos una cirugía en el plano intermedio y superficial para liberar todas las líneas de expresión que tenía en algunas zonas. A partir de eso, reacomodamos el sistema de músculos y ligamentos para quitar toda la piel que le estaba sobrando y mejorar el aspecto", concluyó el esteticista.

Greeicy Rendón reaccionó al cambio físico de Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco publicó dos fotos mostrando el antes y el después, y despertó los elogios de Greeicy Rendón, la famosa cantante colombiana.

El nuevo look de 'Epa Colombia': revelaron su apariencia en la cárcel El Buen Pastor
RELACIONADO

El nuevo look de 'Epa Colombia': revelaron su apariencia en la cárcel El Buen Pastor

"Hermosa desde siempre y por siempre", puntualizó la artista.

Mientras tanto, los seguidores de la escritora también han elogiado su apariencia actual.

"Divina", "eres preciosa en tus dos versiones", "me encanta cómo te ves", "inspiradora y maravillosa", "lo más importante es que tú te sientas bien", "siempre te he admirado" y "una diosa", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Ticketmaster alerta por entradas falsas para EDC Medellín: así puede evitar fraudes

Brujas

¿Qué síntomas sienten quienes creen que les hicieron brujería?

Pereira

Estos son los artistas que se presentarán en el ‘Volveremos Fest’ de Pereira

Otras Noticias

Florentino Pérez

Florentino Pérez tendrá que responder ante un juzgado por demanda del Barcelona

El presidente del Real Madrid fue citado a un acto de conciliación por las declaraciones que realizó sobre el ‘Caso Negreira’.

Automovilismo

Tragedia en el rally: Copiloto muere al incendiarse el carro de su novio

Una joven copiloto de 20 años falleció tras un trágico accidente en el rally. Su novio y piloto intentó rescatarla del vehículo en llamas sin éxito.

Comercio

Nu suma nuevas tiendas para realizar transacciones: estas opciones se suman a D1

ELN

Once cabecillas del ELN fueron condenados por el reclutamiento de 60 menores: se libraron sus órdenes de captura

Cuidado personal

Expertos alertaron los riesgos para la salud al usar un colchón vencido: ¿cómo identificar las señales?