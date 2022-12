La nómina paralela de Roy Barreras

Para nadie es un secreto que el presidente del Senado, Roy Barreras, se encuentra dentro de la lista de espera de líderes políticos que pretenden recibir la bendición de Gustavo Petro para aspirar a la Presidencia en 2026. Por eso no ha desaprovechado la oportunidad que tiene como cabeza del legislativo para comenzar a mostrarse como una persona con liderazgo, capacidad de consenso y ejecución y así quitarse de encima su bien ganada mala fama dentro de los colombianos.



Para cumplir este objetivo, el Senador montó toda una estructura de contratistas, asesores de imagen, empresas de marketing y expertos en diversas materias pagada, con cargo al presupuesto del Senado, que buscan mejorar su percepción entre la ciudadanía y beneficiar directamente sus aspiraciones políticas.



Lo primero que debe decirse es que Roy Barreras como Senador tiene nombradas en su Unidad de Trabajo Legislativo – UTL – cuatro personas en cargo de asesor y una en cargo de asistencial, los cuales le cuestan al país 50 millones de pesos de forma mensual. También, como Presidente del Senado, según lo establecido en el artículo 369 de la ley 5 de 1992, cuenta con 20 cargos más entre personal directivo, asesor, profesional y asistencial para ayudarle en su tarea. Estos cargos están asignados exclusivamente al despacho de la Presidencia, la Oficina de Protocolo y la de Información y Prensa.



Además de ya contar con este personal, el senador Roy Barreras creó una nómina paralela con contratos directos asignados al despacho de la Presidencia, la Oficina de Protocolo y la de Información y Prensa que en 5 meses como Presidente suman $1.803.453.163 distribuidos en 114 órdenes de prestación de servicios.



Dentro de este ejército de contratistas puede encontrarse al ex congresista y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral -CNE- Hernán Penagos quien lo asesora en temas de paz. También está el reconocido estratega de campañas Augusto Reyes en temas electorales y de comunicaciones. La empresa Mobilus SAS creada apenas en julio de este año y que sin ningún tipo de experiencia contractual lleva el marketing digital político de la Presidencia del Senado y a la cual de forma extraña la declararon idónea por la experiencia personal en el exterior de su representante legal. También la empresa PROYECCION SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A.S quien asesora a Roy en temas de reforma tributaria y presupuesto. Lo mismo sucede con otra llamada Datos y Consultores SAS que se encarga de asesorarlo en temas de materia económica, reforma tributaria y presupuesto con un objeto contractual muy parecido a la anterior.



Dentro de los contratos encontrados en la nómina paralela, se encontraron personas dedicadas específicamente a redactar publicaciones en redes sociales, fotógrafos, diseñadores, comunicadores, personas para editar videos, un ejército de abogados y hasta una persona que ayuda con la revisión y manejo de los alimentos del despacho.



Es muy llamativo que mientras el gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro y el director del DAPRE Mauricio Lizcano se encuentran denunciando las nóminas paralelas en el Estado, su Presidente en el Senado haya creado una propia con el objetivo de abonarle más terreno a sus evidentes aspiraciones presidenciales.



Lo anterior solo tiene en cuenta un análisis de estas tres dependencias de las cuales Roy Barreras recibe un apoyo en sus tareas. Sin embargo, es importante resaltar que la contratación directa por prestación de servicios en el Senado desde el 20 de julio al 10 de diciembre del año en curso ya supera los 27.800 millones de pesos repartidos en 852 contratos de toda índole.



El senador quiere seguir creciendo en la política y con el presupuesto del Senado está construyendo un camino que lo ayude a superar la desconfianza, mala imagen y a tapar sus escándalos del pasado.

@Danielbricen

Abogado especialista en Derecho Público - magister en análisis político y electoral.