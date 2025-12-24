‘Epa Colombia’ no se olvida de sus trabajadores: así fue la emotiva fiesta de fin de año

A pesar de su ausencia física, la marca de queratinas de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, volvió a ser tendencia en Colombia.

Esta vez no fue por un nuevo pronunciamiento judicial ni por una polémica digital, sino por una despedida de fin de año organizada para los empleados de su empresa, mientras la creadora de contenido permanece privada de la libertad.

El encuentro, que se realizó en un restaurante de Bogotá, fue concebido como un gesto de reconocimiento al equipo que ha sostenido la operación de los locales en uno de los momentos más complejos para la empresaria.

Aunque Barrera cumple una condena superior a cinco años de prisión, la celebración se llevó a cabo bajo su iniciativa y con el acompañamiento directo de su pareja, Karol Samantha, quien asumió la organización y representación del evento.

Gratitud por parte de ‘Epa Colombia’ con sus empleados

La reunión tuvo lugar en un restaurante emblemático de la capital, donde los trabajadores de los puntos de queratinas compartieron una jornada de música, comida y mensajes emotivos.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales evidenciaron un ambiente distendido y de gratitud, en el que los empleados fueron protagonistas.

Karol Samantha fue la encargada de liderar la despedida y transmitir el mensaje de agradecimiento de Daneidy Barrera. En varios clips publicados, resaltó el compromiso del equipo, especialmente durante los meses posteriores a la captura de la empresaria, cuando la continuidad del negocio estuvo en entredicho.

La pareja de ‘Epa Colombia’ destacó que, pese a la coyuntura judicial, los trabajadores decidieron permanecer en la empresa y respaldar el proyecto.

Negocios activos pese a la situación judicial de ‘Epa Colombia’

Mientras Barrera enfrenta su proceso legal, las tiendas de queratinas continúan operando con alta demanda, especialmente en la temporada decembrina.

Según lo mostrado en redes sociales, algunos locales registraron filas y tiempos de espera prolongados, lo que evidencia la fidelidad de la clientela y el posicionamiento de la marca en el mercado de productos capilares.

Karol Samantha ha asumido un rol clave en la administración diaria, manteniendo el funcionamiento de los establecimientos y reforzando el vínculo con los empleados. En sus mensajes, subrayó que la despedida no solo buscaba cerrar el año, sino reconocer el esfuerzo colectivo en un periodo lleno de incertidumbre.