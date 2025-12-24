CANAL RCN
Luto en el ciclismo colombiano: murió recordado e histórico corredor

Desde la familia del ex corredor se confirmó la triste noticia.

Luto en el ciclismo
Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
04:37 p. m.
El ciclismo colombiano se despertó este miércoles con una noticia que toca las fibras más profundas de su historia. En la tarde del martes 23 de diciembre, falleció en la ciudad de Bogotá, a los 88 años, Roberto "Pajarito" Buitrago Dueñas.

El legendario pedalista boyacense, pionero de las rutas nacionales y primer campeón nacido en el departamento de Boyacá, dejó un vacío irreparable en un deporte que ayudó a cimentar con esfuerzo, humildad y una resistencia inquebrantable.

Nacido el 13 de enero de 1937 en Guayatá, Boyacá, Buitrago fue uno de los rostros fundamentales de la época dorada del ciclismo de ruta en Colombia durante las décadas de 1950 y 1960. Su apodo, "Pajarito", se convirtió en un sello de identidad; según cuentan las crónicas de la época, nació de su figura espigada y su capacidad para "volar" en los ascensos más inclementes de la geografía colombiana.

El punto máximo de su carrera deportiva llegó en 1962, en una de las ediciones más dramáticas y recordadas de la Vuelta a Colombia. En aquel entonces, Buitrago protagonizó un duelo épico contra un joven que ya empezaba a forjar su propia leyenda: Martín Emilio "Cochise" Rodríguez.

La competencia se definió por un margen mínimo, una rareza para las épocas de las carreteras destapadas y las diferencias de minutos.

Tras miles de kilómetros recorridos, "Pajarito" se coronó campeón por apenas 8 segundos sobre "Cochise", rompiendo la hegemonía de los corredores de la época y llevando el primer trofeo de esta magnitud a las tierras boyacenses. Aquella victoria no solo fue un triunfo personal, sino el nacimiento de Boyacá como la cuna definitiva del ciclismo en el país.

Otras gestas de Pajarito Rodríguez

Más allá de su título en 1962, la trayectoria de Buitrago estuvo marcada por la consistencia:

  • Podios constantes: Fue subcampeón de la Vuelta a Colombia en 1960 y ocupó el tercer lugar en 1961.
  • Victorias de etapa: Cosechó un total de 6 triunfos parciales en la máxima competencia nacional.
  • Representación internacional: Fue campeón de la montaña en la Vuelta a Guatemala (1958) y formó parte de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, demostrando que el talento nacional podía medirse en escenarios globales
