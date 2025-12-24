CANAL RCN
Colombia

Centro Democrático interpone tutela contra decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

La colectividad advirtió que la medida del Gobierno representa un riesgo para el orden constitucional y democrático.

Fotos: AFP y Presidencia

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
04:12 p. m.
El partido Centro Democrático presentó una acción de tutela contra el Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.

La colectividad argumenta que la medida es inconstitucional y que busca imponer nuevos impuestos de manera arbitraria, sin el debate democrático en el Congreso.

Alegan vulneración de la participación democrática

Según el escrito radicado por los congresistas Paloma Valencia y Gabriel Vallejo, el decreto desplaza las competencias constitucionales del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación política, el debido proceso legislativo y la seguridad jurídica.

Los accionantes sostienen que el Ejecutivo estaría usurpando funciones legislativas al pretender crear o modificar tributos sin representación popular.

Solicitan suspensión transitoria de los efectos

El Centro Democrático pidió al juez de tutela suspender de manera inmediata los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional, juez natural de los estados de excepción, realiza el control automático e integral de constitucionalidad.

Argumentan que la expedición del decreto en plena vacancia judicial de la Corte impide un pronunciamiento oportuno y podría consolidar obligaciones tributarias irreversibles al cierre del año fiscal.

La colectividad advirtió que la medida del Gobierno representa un riesgo para el orden constitucional y democrático, y reiteró que la tutela busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre la legalidad del decreto.

