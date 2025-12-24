Téngalo en cuenta: trabajadores tendrán cambio importante a partir de este 25 de diciembre

olombia cierra el año 2025 con uno de los hitos legislativos más significativos de la última década: la consolidación de la Ley 2466 de 2025, mejor conocida como la Reforma Laboral.

Tras meses de intensos debates en el Congreso de la República y una fuerte mediación entre el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y las centrales obreras, el país ha comenzado a implementar un paquete de medidas que buscan, según el Ministerio del Trabajo, "recuperar derechos históricos para la clase trabajadora".

Entre sus pilares fundamentales destaca el fortalecimiento del contrato a término indefinido como la regla general de contratación, la formalización de los aprendices del SENA bajo contratos laborales con plenos derechos, y la creación de esquemas de protección para trabajadores de plataformas digitales de reparto.

No obstante, el punto que ha generado mayor expectativa (y controversia en el sector privado) es la redefinición de la jornada laboral y sus remuneraciones adicionales.

Cambio para trabajadores a partir de este 25 de diciembre

Aunque la reforma contempla cambios graduales en otros frentes, hay una medida que no admite más esperas: a partir de este 25 de diciembre de 2025, el recargo nocturno en Colombia comenzará a regir oficialmente desde las 7:00 p. m.

Hasta el 24, la jornada nocturna para efectos de pago iniciaba a las 9:00 p. m., una franja establecida en reformas anteriores que, según el actual Gobierno, restaba ingresos a quienes laboran en horarios de mayor sacrificio familiar.

Con la entrada en vigor de esta disposición, la jornada diurna ahora se comprende entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., mientras que la jornada nocturna se extiende desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Este ajuste de dos horas tiene un impacto directo e inmediato en la liquidación de nómina. El recargo nocturno se mantiene en un 35 % sobre el valor de la hora ordinaria, pero al adelantarse el inicio de la noche, millones de trabajadores recibirán el pago extra por esas dos horas adicionales que antes eran consideradas diurnas.

Así puede calcular el nuevo recargo nocturno

Para el 2025, la jornada laboral máxima legal es de 44 horas semanales. Para efectos de nómina, esto se traduce en un promedio de 220 horas al mes.

Un trabajador que devenga un salario de dos millones de pesos, deberá calcula primero el valor de la hora ordinaria, es decir, 9.091 pesos.

Luego, se debe calcular el recargo nocturno es del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. Es importante recordar que este valor es un "adicional" al sueldo que ya recibes por tu jornada. Para este caso, tendría un adicional de 3.182 pesos y deja un total de 12.273 pesos.

Supongamos que trabaja en un turno de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. (8 horas ordinarias).

El recargo empieza a las 7:00 p. m. Ahora cobra 3 horas de recargo nocturno (de 7 p. m. a 10 p. m.). Es decir, se multiplica 3.182 por tres horas, para un total de 9.546 pesos.

Si en el mes trabaja, por ejemplo, 40 horas dentro del horario nocturno (después de las 7 p. m.), recibirá un adicional de $127.280 en tu desprendible de pago.