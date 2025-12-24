Estos son los cuidados que las autoridades recomiendan implementar por caso de influenza H3N2

Las autoridades de salud confirmaron en las recientes horas la llegada de la influenza AH3N2 con variante K al país, un virus que ha mostrado mayor capacidad de contagio, pero sin evidencia de ser más agresivo.

Autoridades piden a la ciudadanía implementar medidas de precaución por caso de influenza

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud, que emitió recomendaciones puntuales para la población.

“Se ha demostrado que circula de una forma precoz y esto lo hace porque es más contagiosa. Es decir, que lo que empiece a circular en diciembre, en realidad empezó a circular en noviembre y ha causado un número de personas afectadas”, indicó el infectólogo Carlos Álvarez.

No obstante, el Ministerio de Salud enfatizó que esta variante “no ha mostrado que sea más agresiva o virulenta”, ofreciendo un panorama que, si bien requiere atención, no genera alarma sobre la severidad de los casos.

Cabe mencionar que la vacuna contra la influenza disponible actualmente en Colombia ofrece protección contra las formas severas de la variante K.

Las autoridades establecieron dos recomendaciones fundamentales para la población. La primera consiste en la vacunación contra la influenza, especialmente para grupos prioritarios.

La segunda implica retomar todas las medidas de bioseguridad que se implementaron durante la época de pandemia, reiterando que es muy importante el uso de tapabocas.

La campaña de vacunación prioriza a poblaciones vulnerables: niños de 6 a 23 meses de edad, personas mayores de 60 años, mujeres en embarazo, talento humano en salud y personas con enfermedades crónicas. Estos grupos tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones por el virus.

Autoridades en salud llaman a que los ciudadanos se vacunen contra la influenza

Entre las medidas preventivas recomendadas se encuentran el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en espacios cerrados, la ventilación adecuada de ambientes y el aislamiento voluntario de personas que presenten síntomas para evitar la propagación del virus a contactos cercanos.