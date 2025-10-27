Creciendo juntos ganamos todos, fue el concepto de este año que más que una afirmación, es una invitación a unir saberes, capacidades, propósitos y esfuerzos al rededor del impulso de la micro, pequeña y mediana empresa

En una noche en la que destacamos las historias de 18 empresarios que, con su progreso y compromiso, generan un impacto multiplicador en sus comunidades y territorios, habla de cómo a microempresa en Colombia moviliza variables económicas como el empleo. Cada emprendimiento que nace y se consolida representa la oportunidad de transformar vidas a través del trabajo digno. En muchos casos, estos negocios surgen de la necesidad y avanzan con esfuerzo hacia la formalidad, creando puestos de trabajo estables que impulsan el bienestar de familias y comunidades enteras.

Esa es la historia de Saborini, empresa que fue reconocida en la categoría empleo de calidad y fue el gran ganador del Famiempresario Interactuar 2025, que demuestra cómo la perseverancia y el compromiso pueden convertirse en motor de desarrollo local. Desde Rionegro, Antioquia, esta empresa familiar produce pulpas y jugos naturales, genera más de 20 empleos formales y ofrece condiciones laborales justas, especialmente a jóvenes y madres cabeza de hogar.

Saborini nació como una forma de vivir y trabajar en familia, que les permitió acompañar el crecimiento de sus hijos mientras construían oportunidades para otros. Este empresario conoce bien lo que significa trabajar sin recibir una remuneración justa ni condiciones dignas: durante años fue empleado y vivió de cerca la falta de garantías. Esa experiencia se convirtió en el impulso para crear una empresa distinta, donde pudiera generar, primero para sí mismo y luego para sus colaboradores un empleo de calidad, basado en el respeto, la equidad y el desarrollo humano.

Hoy, Saborini impulsa el crecimiento integral de su equipo a través de un plan de bienestar que incluye capacitaciones, beneficios en salud y recreación, y flexibilidad laboral. Su proyección es ambiciosa: generar hasta 100 empleos de calidad en los próximos cinco años, ampliar su planta y expandirse a otras ciudades del país. Mientras esa visión se cumple, en cada pulpa entregan bienestar, calidad y una experiencia que conecta a los consumidores con la esencia del campo.

Esta edición del Famiempresario Interactuar, reconoció otras categorías que reflejan las múltiples formas en que la microempresa transforma vidas y territorios. El 50% de nominados reflejan el liderazgo femenino que representa la fuerza de las mujeres que se empoderan para sacar adelante su vida y sus negocios, aportando al desarrollo de sus familias y asumiendo un rol social clave. La empresa en crecimiento que destaca la capacidad de los emprendedores para consolidar pensamiento empresarial y perseverar en la construcción de empresa, resaltamos que el 90% de las empresas nominadas han dado el paso a la formalización, un mensaje que nos alienta a seguir articulando esfuerzos para

Asimismo, la categoría Empresa en Crecimiento subrayó la capacidad de los emprendedores para consolidar pensamiento empresarial y perseverar en la construcción de proyectos sostenibles. Resulta especialmente significativo que el 90% de las empresas nominadas haya dado el paso hacia la formalización, un dato que reafirma la importancia de seguir articulando esfuerzos institucionales y privados para que cada vez más microempresas logren crecer, fortalecerse y acceder a nuevos mercados desde la formalidad.

Asimismo, la categoría empresa consciente visibiliza que el 61% de las empresas nominadas implementan prácticas ambientales y y el 83% prácticas sociales en su operación diaria, cuidando recursos, proveedores y comunidades; es la apuesta por un negocio responsable con el entorno. El desempeño empresarial sobresaliente premia la excelencia operativa y la capacidad de gestión con calidad, resultados y formalización, que permiten a una microempresa escalar y competir con sostenibilidad, y finalmente, el impacto rural resalta cómo desde el campo se puede generar desarrollo productivo y sostenible que fortalezca la economía local.

Este reconocimiento trasciende el marco de una ceremonia de premiación para convertirse en una plataforma que permite visibilizar el papel de los empresarios de la micro en la transformación productiva del país. En ella confluyen el esfuerzo y la capacidad de adaptación de miles de emprendedores que, desde la formalidad o la autogestión, sostienen buena parte del empleo nacional, promueven la innovación en contextos locales y demuestran que el crecimiento del país depende, en gran medida, de su fortalecimiento. Cuando la microempresa progresa, lo hace también la economía en su conjunto.