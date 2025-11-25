El emprendimiento femenino que mueve a Colombia

Son ellas quienes, desde sus territorios, sostienen cadenas productivas, dinamizan oficios, abren mercados y, sobre todo, transforman comunidades enteras.

A pesar de que se ha tenido un avance significativo en los sesgos y barreras para la inclusión financiera de las mujeres, la brecha de género sigue amplia y más para mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y mayores. En temas de acceso financiero trasciende a cuánto capital entregamos, lo más relevante es cómo lo entregamos. Esto significa que no basta con colocar recursos; hay que acompañarlas con conocimiento, formación, asesoría y construcción de capacidades. El trabajo no termina con el desembolso: empieza con él.

Kellys Galindo vive en el Bajo Cauca Antioqueño, desde pequeña tuvo habilidades de liderazgo que logró ejercer cuando una idea de negocio la volvió empresa. Hace 17 años, comenzó como auxiliar empírica en una oficina contable. Pronto vio la necesidad de profesionalizarse y brindar un servicio con enfoque humano, y así fundó Asecontry Servicios & Soluciones. Lo que inició en su casa en El Bagre, Antioquia, con ella sola como secretaria y contadora, hoy es una empresa con sede propia, 17 empleos directos y 13 por prestación de servicios, entre directos e indirectos.

El camino no ha sido fácil. Asecontry creció pese a un inicio donde las inundaciones del municipio deterioraron su primera sede y las puertas del sistema financiero tradicional le fueron cerradas por no tener experiencia crediticia.

¿Qué representa su historia? Que las mujeres no solo reconstruyen negocios, reconstruyen tejido social donde otros ven crisis.

Por su parte, Siomara Gil en el Urabá y Nordeste de Antioquia, desde el garaje de su casa inició su sueño empresarial y hoy ha logrado proveer maquinaria esencial para la productividad del campo y, además, emplea a madres cabeza de familia y jóvenes que encuentran en su empresa su primer trabajo formal. Con Tecnoagrícola El Golfo, Siomara nos enseña que el liderazgo femenino está modernizando el campo colombiano, rompiendo la barrera en un sector históricamente masculinizado —la tecnificación del agro—, haciéndolo más inclusivo y productivo.

Finalmente, Ana María Holguín en Santa Fe de Antioquia ha logrado que su emprendimiento hoy tenga una filosofía desde el ser, ella transformó una papelería en un ecosistema de servicios digitales y creativos donde la salud emocional es parte del modelo de negocio. Entendió que el crecimiento empresarial no se sostiene sin bienestar humano y que cuando las mujeres emprenden, integran propósito, ética y cuidado, demostrando que la rentabilidad y el bienestar pueden coexistir.

Estas tres mujeres tienen realidades distintas, pero un hilo común: convierten cada oportunidad en multiplicación de valor. Una sociedad que apuesta por el liderazgo femenino está invirtiendo en crecimiento sostenible. En Interactuar lo vemos todos los días, con más de 118 mil millones de pesos movilizados en cerca de 21.000 emprendimientos femeninos, ellas no solo pagan sus créditos; reinvierten en sus familias, educan a sus comunidades, generan empleo formal y dinamizan la economía local. Cada peso que llega a sus manos tiene un retorno que excede lo financiero: produce bienestar. Esa es la verdadera fuerza del emprendimiento femenino: su capacidad de transformar territorios desde dentro.

Complementando esta conmemoración a las mujeres emprendedoras, la invitación es clara: seguir impulsando una financiación consciente que cierre brechas, que acompañe, que forme, que abra puertas donde por años permanecieron cerradas.