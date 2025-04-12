CANAL RCN
La moda colombiana se reinventa en 2026: estas son las nuevas tendencias con crecimiento del 4,7%

La industria textil colombiana se prepara para un 2026 de expansión, con un crecimiento proyectado del 4,7% y tendencias que mezclan deporte, elegancia y sostenibilidad.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
09:42 a. m.
La industria textil colombiana se prepara para recibir el 2026 con un panorama optimista y una identidad renovada. Tras cerrar el 2024 con un valor de mercado cercano a los 5.040 millones de dólares, el sector proyecta un crecimiento del 4,7% para el próximo año, una señal de recuperación y dinamismo que coincide con la evolución de las preferencias de los consumidores.

Con más de 10.000 empresas dedicadas al diseño, confección y distribución de moda, el país ya adelanta las tendencias que marcarán la pauta en vitrinas, pasarelas y espacios digitales.

Uno de los ejes centrales será la sostenibilidad, que deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en un compromiso transversal. Desde la trazabilidad total de las prendas hasta la reducción del impacto ambiental en cada etapa de producción, las marcas avanzan hacia modelos más responsables.

Las tendencias de moda que promete colombia para 2026

Para Nicolas Giraldo, gerente de marca de QUEST, las nuevas tendencias implican diseñar con conciencia, producir con criterios éticos y formar a un consumidor más informado.

En su visión, el reto no está solo en fabricar moda sostenible, sino en hacerla deseable y accesible.

Junto a esa transformación estructural, la moda colombiana llegará al 2026 marcada por cinco grandes tendencias:

El blokecore, una corriente urbana inspirada en el fútbol que cobrará protagonismo gracias al Mundial del 2026. Colores vibrantes, estampados dinámicos y siluetas cómodas definen una estética que traslada el espíritu deportivo al vestuario cotidiano.

No se trata únicamente de camisetas o chaquetas que evocan a los equipos favoritos, sino de una reinterpretación del fanatismo futbolero en clave contemporánea.

Otra tendencia que gana terreno es el lujo accesible, una categoría que democratiza la sofisticación. En lugar de limitarse a segmentos exclusivos, esta corriente propone prendas de alta calidad, con acabados refinados y diseño elegante, pero a precios competitivos.

El athleisure continúa en plena expansión y se consolida como uno de los estilos dominantes para 2026. Más que moda deportiva, se trata de la integración natural entre funcionalidad y estilo de vida activo.

Tejidos elásticos, cortes relajados y diseños versátiles permiten que una misma prenda sirva para el gimnasio, el teletrabajo o una salida casual.

La Retro Riviera aporta un tono más nostálgico y sofisticado. Inspirada en los looks de descanso clásico, esta tendencia recurre a fibras naturales, como lino y algodón liviano, y a paletas desgastadas que evocan vacaciones eternas.

Siluetas suaves, prendas fluidas y texturas que parecen acariciadas por el sol definen una estética relajada que promete conquistarlo todo: desde escapadas en climas cálidos hasta los fines de semana urbanos.

La tendencia Nueva Oficina responde a los cambios laborales recientes. Con horarios híbridos y mayor flexibilidad, el guardarropa profesional evolucionó hacia prendas inteligentes que mezclan formalidad y confort.

Blazers ligeros, pantalones estructurados pero cómodos, camisas adaptables y una clara influencia college dan forma a una estética moderna que equilibra seriedad y estilo.

Con estas apuestas, la moda colombiana se proyecta hacia 2026 como un sector innovador, consciente y alineado con las nuevas dinámicas culturales.

