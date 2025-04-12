Falleció exparticipante de famoso reality a sus 46 años: luchaba contra grave enfermedad

El mundo del entretenimiento recibió con pesar la noticia del fallecimiento de una reconocida exparticipante de un reality norteamericano. Su familia anunció su muerte a través de redes sociales, acompañando el mensaje con palabras de gratitud.

Se trata de Donyelle Jones, quien fue finalista de la segunda temporada del programa de baile 'So You Think You Can Dance'. La bailarina, recordada por su talento y presencia en el escenario, se destacó por la conexión que logró con el público desde su paso por el programa.

Su participación en la segunda temporada del reality marcó un punto importante en su carrera artística y le abrió puertas para trabajar posteriormente en televisión como coreógrafa y bailarina.

La enfermedad que enfrentó durante casi nueve años

En 2016 recibió un diagnóstico de cáncer de mama en estadio 3C, un punto de partida que la llevó a someterse a una doble mastectomía y a múltiples tratamientos de quimioterapia. Aunque buscó enfrentar la enfermedad con determinación, esta avanzó a etapa metastásica en mayo de 2025, prolongando una batalla que compartió con honestidad con sus seguidores.

Durante ese proceso, publicó actualizaciones sobre su estado de salud, incluyendo un video grabado desde cuidados paliativos una semana antes de su muerte. En él explicó que su hígado había comenzado a fallar y que se encontraba organizando asuntos personales, sin dejar de aferrarse a la esperanza de una “curación milagrosa”.

Una figura querida por su carisma y su trayectoria televisiva

Nacida en 1979, se ganó el reconocimiento del público por su versatilidad y su “sonrisa contagiosa”. Su carisma la convirtió en una finalista memorable de 'So You Think You Can Dance' y consolidó una base de seguidores que acompañó su carrera y su proceso de salud.

En julio de 2025 reapareció bailando después de más de un año sin hacerlo, y en la ‘Gala de las Estrellas’ relató cómo había logrado trabajar con Janet Jackson pese a los tratamientos. Su mensaje final llegó el 25 de noviembre, cuando desde el hospital agradeció el apoyo recibido e hizo un llamado a promover la detección temprana del cáncer.

La familia, al informar su fallecimiento, señaló: “Con el corazón roto pero lleno de gratitud, anunciamos que nuestra amada Donyelle Denise Wilson Jones ganó sus alas esta mañana”, destacando que “le dio una paliza al cáncer cada día que estuvo aquí”.