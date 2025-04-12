Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Se acerca el final de la temporada en el fútbol colombiano y se siguen definiendo los clubes clasificados a torneos internacionales para el año 2026. Ya están definidos los 8 clubes que representarán al país en competencias Conmebol, pero todavía no están divididos entre Copa Libertadores y Sudamericana.

De momento, ya hay dos clubes que tienen seguro su puesto en la Copa Libertadores y otros dos que van seguro a la fase previa de la Copa Sudamericana, pero quedan los últimos partidos para que todo quede 100% definido.

Los clubes que ya aseguraron su cupo en Libertadores y Sudamericana

Independiente Santa Fe fue el primero que aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras salir campeón del primer semestre. Ahora, Deportes Tolima clasificó a la final de Liga BetPlay y ya sabe que por lo menos estará en fase previa.

En caso de que el equipo quede campeón, irá a fase de grupos, pero de momento su lugar en la tabla de reclasificación ya los deja como mínimo en segunda ronda del principal torneo continental.

Para la Copa Sudamericana, Millonarios y Bucaramanga tienen fijo su puesto. Entre tanto, clubes como Junior, América de Cali, Atlético Nacional e Independente Medellín todavía pueden ser campeones o quedarse con un puesto en Libertadores vía reclasificación.

Así quedó la tabla de reclasificación