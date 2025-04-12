CANAL RCN
Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Luego de jugarse la quinta fecha de los cuadrangulares en el grupo B, se definió un nuevo clasificado al torneo más importante del continente.

Santa Fe Copa Libertadores 2025
FOTO: Santa Fe | AFP

diciembre 04 de 2025
11:06 a. m.
Se acerca el final de la temporada en el fútbol colombiano y se siguen definiendo los clubes clasificados a torneos internacionales para el año 2026. Ya están definidos los 8 clubes que representarán al país en competencias Conmebol, pero todavía no están divididos entre Copa Libertadores y Sudamericana.

De momento, ya hay dos clubes que tienen seguro su puesto en la Copa Libertadores y otros dos que van seguro a la fase previa de la Copa Sudamericana, pero quedan los últimos partidos para que todo quede 100% definido.

Los clubes que ya aseguraron su cupo en Libertadores y Sudamericana

Independiente Santa Fe fue el primero que aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras salir campeón del primer semestre. Ahora, Deportes Tolima clasificó a la final de Liga BetPlay y ya sabe que por lo menos estará en fase previa.

En caso de que el equipo quede campeón, irá a fase de grupos, pero de momento su lugar en la tabla de reclasificación ya los deja como mínimo en segunda ronda del principal torneo continental.

Para la Copa Sudamericana, Millonarios y Bucaramanga tienen fijo su puesto. Entre tanto, clubes como Junior, América de Cali, Atlético Nacional e Independente Medellín todavía pueden ser campeones o quedarse con un puesto en Libertadores vía reclasificación.

Así quedó la tabla de reclasificación

  1. Deportes Tolima – 93 puntos
  2. Independiente Medellín – 89 puntos
  3. Independiente Santa Fe – 86 puntos
  4. Atlético Nacional – 85 puntos
  5. América de Cali – 82 puntos
  6. Junior – 81 puntos
  7. Atlético Bucaramanga – 74 puntos
  8. Millonarios – 73 puntos
