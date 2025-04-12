CANAL RCN
Tendencias

Rosalía anuncia su ‘Lux Tour 2026’ en Bogotá: fecha y detalles de su show

La artista llegará a Colombia el jueves 16 de julio de 2026 y promete una noche inolvidable para todos sus fanáticos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas semanas, Rosalía ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su álbum Lux, un proyecto que explora la transición entre lo terrenal y lo celestial. El álbum destaca por su fusión de sonidos orgánicos con elementos etéreos y por la presencia de una segunda voz masculina que simboliza la voz de Dios.

Las mujeres santas que inspiraron 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía
RELACIONADO

Las mujeres santas que inspiraron 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía

A propósito del lanzamiento, la cantante anunció este jueves 4 de noviembre su Luz Tour 2026, una gira internacional que iniciará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y recorrerá varios países de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Rosalía sorprende al cantar ópera e incluir tres idiomas diferentes en su nueva canción
RELACIONADO

Rosalía sorprende al cantar ópera e incluir tres idiomas diferentes en su nueva canción

Rosalía confirma concierto en Bogotá

La artista llegará a Colombia el jueves 16 de julio de 2026, a las 9:00 p.m., para presentarse en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes del país.

Tras su paso por la capital, la gira continuará en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), Ciudad de México (24 y 26 de agosto) y San Juan (3 de septiembre).

Rosalía podría enfrentar sanciones al hacer evento sorpresa en calle famosa de Madrid
RELACIONADO

Rosalía podría enfrentar sanciones al hacer evento sorpresa en calle famosa de Madrid

Fechas de venta de boletería

Las entradas se lanzarán en fases:

  • Preventa: del 9 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el 11 de diciembre a las 9:59 a.m.
  • Venta general: desde el 11 de diciembre a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

Grupo Firme en Bogotá: estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran show

Restaurantes

¡Restaurante de Bogotá es elegido el mejor de Latinoamérica! Vea el ranking de The 50 Best

Artistas

Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en el año, según Spotify Wrapped

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Revelaron video del policía que enfrentó a los delincuentes que acabaron con la vida de Jean Claude Bossard

Cámara de seguridad captó el momento en el que un policía se enfrentó a los ladrones implicados en la muerte de Jean Claude Bossard.

Estados Unidos

Falleció exparticipante de famoso reality a sus 46 años: luchaba contra grave enfermedad

La familia confirmó la noticia y compartió un mensaje de despedida que resaltó su fortaleza y gratitud.

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Emprendimiento

La moda colombiana se reinventa en 2026: estas son las nuevas tendencias con crecimiento del 4,7%

Enfermedades

Salud intestinal: el posbiótico hecho en Colombia que transforma el manejo metabólico