Rosalía anuncia su ‘Lux Tour 2026’ en Bogotá: fecha y detalles de su show

En las últimas semanas, Rosalía ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su álbum Lux, un proyecto que explora la transición entre lo terrenal y lo celestial. El álbum destaca por su fusión de sonidos orgánicos con elementos etéreos y por la presencia de una segunda voz masculina que simboliza la voz de Dios.

A propósito del lanzamiento, la cantante anunció este jueves 4 de noviembre su Luz Tour 2026, una gira internacional que iniciará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y recorrerá varios países de Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Rosalía confirma concierto en Bogotá

La artista llegará a Colombia el jueves 16 de julio de 2026, a las 9:00 p.m., para presentarse en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes del país.

Tras su paso por la capital, la gira continuará en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), Ciudad de México (24 y 26 de agosto) y San Juan (3 de septiembre).

Fechas de venta de boletería

Las entradas se lanzarán en fases: