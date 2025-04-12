CANAL RCN
Colombia Video

Revelaron video del policía que enfrentó a los delincuentes que acabaron con la vida de Jean Claude Bossard

Cámara de seguridad captó el momento en el que un policía se enfrentó a los ladrones implicados en la muerte de Jean Claude Bossard.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
11:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cámara de seguridad captó el video de un policía enfrentando a los ladrones que asesinaron a Jean Claude Bossard. Este registro mostró el momento exacto en el que un uniformado de la Policía Metropolitana intervino para impedir la huida de los responsables del ataque.

Revelan los antecedentes del menor implicado en el homicidio de Jean Claude Bossard
RELACIONADO

Revelan los antecedentes del menor implicado en el homicidio de Jean Claude Bossard

El video, captado por cámaras de seguridad del sector ha generado un fuerte impacto por la crudeza de los hechos, la inseguridad en Bogotá y por la valiente reacción del patrullero.

Policía enfrentó a los ladrones que acabaron con la vida de Jean Claude Bossard

En el video se observa a los dos delincuentes movilizándose en una motocicleta de color naranja segundos después de dispararle al joven de 29 años, quien fue atacado tras resistirse al robo de su celular en la avenida 19 con calle 108.

De acuerdo con la investigación, Jean Claude Bossard, oriundo de Barranquilla, intentó evitar que le arrebataran su pertenencia, y por tal motivo, los delincuentes le quitaron la vida con un arma de fuego.

Menor de 16 años aceptó tres delitos por el asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá
RELACIONADO

Menor de 16 años aceptó tres delitos por el asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

Al escuchar los disparos, un policía que transitaba por el sector de inmediato identificó a los agresores que intentaban escapar. Al notar que uno de ellos portaba un arma de fuego, el uniformado se bajó de la bicicleta, tomó posición en la vía y se enfrentó directamente a los dos sospechosos.

Durante el intercambio de disparos, uno de los asaltantes cayó herido de gravedad y falleció en el lugar.

¿Qué pasó con el segundo implicado en el homicidio de Jean Claude Bossard?

El otro delincuente, un menor de 16 años, fue capturado después del enfrentamiento y, según informó la Fiscalía, aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y tentativa de hurto calificado.

Fuerte mensaje del papá de Jean Claude Bossard durante velatón en Bogotá: esto dijo
RELACIONADO

Fuerte mensaje del papá de Jean Claude Bossard durante velatón en Bogotá: esto dijo

No obstante, negó la acusación por falsedad marcaria. El adolescente fue trasladado a un centro especializado donde continuará el proceso bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Habitantes del sector afirmaron que los implicados habrían participado en otros robos en la zona usando la misma motocicleta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Capturan a hombre que asesinó a su propio hijo, de tan solo 3 años, en Cali

Bolívar

Ejército rescata menor de 13 años presuntamente reclutada por grupo armado en Bolívar

Venezuela

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela bloquean el Puente Internacional Simón Bolívar

Otras Noticias

Estados Unidos

Falleció exparticipante de famoso reality a sus 46 años: luchaba contra grave enfermedad

La familia confirmó la noticia y compartió un mensaje de despedida que resaltó su fortaleza y gratitud.

Transmilenio

Grupo Firme en Bogotá: estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran show

Grupo Firme llega a Bogotá para cautivar a todos sus seguidores en la capital.

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Automovilismo

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos

Enfermedades

Salud intestinal: el posbiótico hecho en Colombia que transforma el manejo metabólico