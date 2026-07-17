Empresas que impulsan empresas

Sin embargo, el verdadero motor del país está en las micro, pequeñas y medianas empresas. Representan más del 95 % del tejido empresarial colombiano, generan cerca del 80 % del empleo y dinamizan las economías de barrios, municipios y zonas rurales.

Su principal reto ya no es solo nacer, sino crecer. Competir exige fortalecer capacidades en gestión financiera, productividad, liderazgo, comercialización, innovación y sostenibilidad. Aunque muchos empresarios cuentan con el talento y la determinación para hacerlo, no siempre tienen acceso al conocimiento, las herramientas y el acompañamiento que les permitan dar ese siguiente paso.

Por eso, fortalecer a las mipymes no puede seguir siendo una tarea exclusiva de quienes las lideran. También debe convertirse en una apuesta estratégica para la gran empresa. Cuando una organización decide compartir conocimiento, abrir oportunidades y acompañar el crecimiento de pequeños negocios, no solo genera valor para ellos; también fortalece proveedores, impulsa el empleo, dinamiza las economías locales y contribuye a construir un tejido empresarial más competitivo y resiliente.

Ese es el espíritu de iniciativas como Tork Transforma, una alianza entre Tork, antes Familia Institucional, e Interactuar que demuestra cómo el sector privado puede convertirse en un verdadero aliado del desarrollo empresarial. A través de procesos de formación y acompañamiento, decenas de empresarios han fortalecido sus capacidades gerenciales, optimizado sus procesos, incorporado prácticas sostenibles y mejorado su competitividad. Detrás de estos resultados hay empresas que hoy toman mejores decisiones, generan mayor valor y proyectan su crecimiento con una visión más estratégica.

La experiencia deja una lección clara: cuando una gran empresa invierte en fortalecer a las mipymes, el beneficio trasciende la responsabilidad social. Se convierte en una decisión de negocio que fortalece las cadenas de valor, impulsa la innovación, genera mercados más sólidos y aporta al desarrollo de los territorios donde opera.

La iniciativa también incorpora un componente que cobra cada vez mayor relevancia en el mundo empresarial: la higiene sostenible. Aspectos como el uso eficiente de los recursos, la reducción de desperdicios, la implementación de soluciones inteligentes de higiene y el fortalecimiento de prácticas responsables no solo generan beneficios ambientales, sino que se convierten en factores de competitividad, confianza y diferenciación para los negocios.

Es el caso de Avelí Café, una empresa nacida en Concepción, Antioquia, a partir del sueño de dos hermanas que decidieron regresar a sus raíces para crear valor en su territorio. Lo que comenzó con la búsqueda de un pago más justo para los productores locales se transformó en una empresa que hoy desarrolla café de especialidad, experiencias sensoriales y educativas, servicios de maquila y productos que integran ingredientes propios de la región como lulo, tomate de árbol y guayaba. Su crecimiento demuestra que es posible construir negocios que generen valor económico mientras fortalecen el tejido social, ambiental y comunitario.

También está la historia de Olga Arango Ilustradora, quien convirtió su experiencia como diseñadora gráfica y su pasión por la biodiversidad colombiana en una empresa que promueve la conservación a través del arte. El proceso implicó aprender sobre producción, inventarios, logística, costos, comercialización y finanzas; habilidades que muchas veces representan los mayores desafíos para quienes deciden emprender. Gracias al acompañamiento recibido, ha fortalecido su visión empresarial y proyectado el crecimiento de su negocio de manera más estratégica y sostenible.

Colombia necesita que más empresas asuman este reto. Que vean en las mipymes no solo clientes o proveedores, sino aliados estratégicos para construir una economía más productiva y sostenible. Pasar del discurso a la acción significa crear programas de formación, abrir espacios de transferencia de conocimiento, facilitar conexiones comerciales y generar oportunidades para que más empresarios puedan crecer.

Fortalecer a las mipymes es fortalecer el tejido empresarial colombiano. Y un país con empresas más fuertes, más productivas y competitivas es, sin duda, un país con mayores oportunidades de desarrollo para todos. La competitividad de Colombia no dependerá únicamente de que las grandes empresas crezcan más, sino de que millones de pequeñas empresas tengan la oportunidad de crecer con ellas.