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Pipe’s Pets, el refugio multiespecie en Bogotá que le devuelve la esperanza a decenas de animales

La fundación sigue el legado de su fundador fallecido y es sostenida gracias a las donaciones ciudadanas y el compromiso familiar.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
08:13 p. m.
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En la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, funciona el refugio Pipe's Pets, un espacio que representa una segunda oportunidad para decenas de animales que han sufrido abandono y maltrato.

Actualmente alberga 20 gatos positivos, 7 perros, una coneja, un pato y una gallina, todos rescatados de condiciones vulnerables.

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Un compromiso familiar

La historia de este refugio comenzó hace siete años con Felipe Monroy, quien inculcó en su familia el amor y respeto por los animales. Tras su fallecimiento hace cuatro años, sus familiares decidieron continuar su legado.

"Mi papá nos inculcó mucho el amor y el respeto por los animales. El refugio comenzó cuando él todavía estaba, hace casi ya 7 años. Y pues se ha mantenido, como dicen por ahí, con las uñas", explicó Nubia Monroy, quien actualmente lidera la iniciativa.

Uno de los mayores desafíos del refugio es el cuidado de los gatos positivos, felinos que requieren atención permanente y que, debido a su condición, tienen menos posibilidades de ser adoptados.

"Ellos se pasan la enfermedad unos a otros de manera anaeróbica. Se transmite entre ellos, por eso hay que mantenerlos aislados", señaló Monroy sobre los protocolos sanitarios que deben seguir.

El tratamiento de estos animales incluye subir defensas, evitar anemia, proporcionar alimentación adecuada sin sal ni elementos dañinos y mantener el aislamiento entre los animales infectados y los sanos.

"El hecho de que ellos también sean positivos no quiere decir que los abandonen y los boten", enfatizó la cuidadora.

El refugio se sostiene exclusivamente mediante donaciones ciudadanas. Entre las principales necesidades se encuentran medicamentos para fortalecer las defensas, antipulgas, antiparasitarios, vacunas anuales tanto para gatos como perros, alimentos especializados y aportes económicos para cubrir gastos de funcionamiento.

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¿Cómo visitar el refugio Pipe’s Pets?

Pipe's Pet también funciona como un refugio multiespecie que recibe visitas de personas interesadas en conocer su labor.

"La mayoría de las fundaciones y refugios no les van a decir no nos visiten. Es bueno también contagiarse y salir llenos de pelitos por todos lados, pero salir con una bonita energía porque eso es lo que ellos transmiten", manifestó Monroy.

La responsable del refugio hizo un llamado a la tenencia responsable de animales, pues Nubia reveló que la mayoría de los animales que han rescatado fueron abandonados principalmente por dueños que consideraron a los animales como “regalos”.

"El 90% de los que tenemos acá fueron regalos de Navidad, de cumpleaños. Hay que ser responsable, ellos crecen, ellos se van a enfermar, necesitan cuidados. El hecho de que estén enfermos no significa que deben sacarlos”, añadió.

Las personas interesadas en apoyar esta causa pueden consultar las redes sociales del refugio en Facebook, Instagram y TikTok bajo el nombre Pipe's Pet, donde encontrarán información sobre cómo realizar donaciones que garanticen el bienestar, alimentación y atención médica de estos animales rescatados.

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