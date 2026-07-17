David Ospina ya tendría nuevo equipo tras salir de Atlético Nacional

El histórico arquero de la Selección Colombia estaría muy cerca de iniciar un nuevo reto tras finalizar su vínculo con Atlético Nacional. Según medios mexicanos, ya existe un acuerdo verbal para su fichaje.

David Ospina ya dejó atrás su participación en el Mundial 2026 y todo indica que su próximo destino estará en el fútbol mexicano. Luego de terminar su contrato con Atlético Nacional, el experimentado guardameta colombiano estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlante, equipo que compite en la Liga MX Expansión.

La información fue revelada por el diario mexicano Periódico AM y el periodista César Luis Merlo, quienes aseguran que el acuerdo entre ambas partes ya está encaminado y solo restan algunos trámites administrativos para oficializar la contratación.

De concretarse el fichaje, Ospina iniciará un nuevo capítulo en una carrera marcada por su paso por algunas de las ligas más importantes del mundo y por convertirse en uno de los referentes históricos de la Selección Colombia.

¿Qué se sabe del fichaje de David Ospina por Atlante?

De acuerdo con la información publicada en México, David Ospina ya alcanzó un acuerdo verbal con Atlante y actualmente ambas partes realizan el intercambio de documentos para cerrar el contrato.

El vínculo sería por un año, es decir, por dos torneos cortos, y lo uniría al conjunto mexicano hasta mediados de 2027.

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La llegada del arquero antioqueño representaría uno de los fichajes más importantes del campeonato, gracias a la amplia experiencia internacional que acumuló durante más de 15 años en el fútbol europeo y asiático.

¿Cómo llega David Ospina a este nuevo reto?

Ospina llega como agente libre después de cerrar su segunda etapa con Atlético Nacional, club con el que conquistó una Liga BetPlay, dos Copas Colombia y una Superliga desde su regreso en 2024.

Antes de volver al fútbol colombiano, el guardameta defendió las camisetas del Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia y Al-Nassr de Arabia Saudita, donde compartió equipo con Cristiano Ronaldo.

Además, hizo parte de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Sin embargo, no sumó minutos oficiales al quedar como tercer arquero, por detrás de Camilo Vargas y Álvaro Montero.

A sus 38 años, esta podría ser la última experiencia profesional de David Ospina. En varias oportunidades el arquero ha reconocido que el retiro está cada vez más cerca, por lo que el contrato de una temporada con Atlante podría marcar el cierre de una exitosa carrera que lo convirtió en uno de los futbolistas colombianos más importantes de las últimas décadas.