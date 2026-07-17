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Gata fue rescatada de los escombros en La Guaira tras durar 23 días sepultada

Las imágenes del rescate ya han conmovido a millones de internautas de todo el mundo.

Foto: Captura pantalla IG @javierhalamadrid
Foto: Captura pantalla IG @javierhalamadrid

Noticias RCN

julio 17 de 2026
07:40 p. m.
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El mundo entero sigue consternado ante la magnitud del doblete sísmico que acabó con la vida de más de cinco mil personas, según las autoridades venezolanas, el pasado 24 de junio del 2026.

Tras varias semanas de búsqueda por sobrevivientes, los animales también han sido protagonistas ya que grupos de rescatistas han llegado a arriesgar sus vidas por sacar de los escombros a perros, gatos e incluso aves que se mantienen atrapadas.

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Gata fue rescatada tras 23 días de estar sepultada

Las imágenes, difundidas por el creador de contenido Javier Hala Madrid, dejan ver el instante en el que un grupo de bomberos venezolanos ingresaron, de manera voluntaria, al bloque 3 de la Páez, Catia la Mar, La Guaira, tras reportase la presencia de una gatita.

Según el reporte del influencer, la familia de la felina se encontraba tras su búsqueda por lo que dicho grupo de rescatistas ingresaron a la zona de rescate para dar con el animal. Tras varios intentos de llegar hasta la zona, y la intervención de más de cinco bomberos, el animal salió en brazos de uno de los voluntarios.

Por supuesto, las reacciones de los asistentes no se hicieron esperar ya que la felina salió en medio de aplausos y ovaciones por parte de los rescatistas y demás ciudadanos que presenciaron la valerosa acción.

Como este ya han sido registrados cientos de casos en los que más mascotas han sido rescatadas y atendidas por grupos de voluntarios que, desde diferentes países, han llegado a las zonas de mayor desastre para atender a los animales heridos.

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Por otro lado, grupos de rescatistas han tomado las redes sociales para dar a conocer detalles de la misión con la que buscan activar masivas jornadas de limpieza por las zonas de mayor desastre en La Guaira.

Sin embargo, ante la gran cantidad de basura, y residuos desechables que han quedado por las calles del estado, el grupo solicitó ayudas humanas para poder remover la gran cantidad de escombros que se encuentran en las calles.

Así mismo, se encuentran solicitando apoyo con transporte para trasladar al equipo a las zonas más afectadas y algunos insumos como bolsas negras grandes, guantes, herramientas como palas, escobas y demás herramientas.

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