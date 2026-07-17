Shakira, Burna Boy y los Ghetto Kids Uganda se preparan para el show final del Mundial 2026

Hay gran expectativa en el mundo entero tras la próxima final de la Copa del Mundo 2026 que será disputada entre España y Argentina.

El encuentro deportivo, que se llevará a cabo este domingo 19 de julio, contará con su respectiva ceremonia de clausura y su show de medio tiempo que estará a cargo de más de cuatro artistas para esta ocasión.

Pero la actuación de Shakira se ha catalogado como una de las más esperadas de todas ya que la mujer confirmó oficialmente que participará en compañía de la agrupación infantil Ghetto Kids Uganda.

Shakira comparte sus ensayos para la final del Mundial 2026

La barranquillera ha logrado números históricos con ‘Dai Dai’, canción oficial del Mundial 2026, que ahora ya cuenta con su propia versión en español tras ser un éxito su versión original en inglés.

En horas recientes, Shakira compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, fotografías de los ensayos oficiales que ya está preparando para su presentación en el show de medio tiempo de la gran final.

Aunque inicialmente no era confirmado, la cantante aseguró, en días recientes, que los bailarines de la agrupación Ghetto Kids Uganda iban a estar a su lado durante su presentación en Nueva York. Por esto, en las instantáneas ya se le observa ensayando en compañía del cantante Burna Boy con quien se ha visto bastante unida al intercambiar palabras y eufóricos abrazos.

Dentro de su mensaje, Shakira expresó su emoción por compartir uno de los escenarios más mediáticos del mundo en compañía del hombre y los pequeños bailarines de Uganda: “Preparándome para el domingo. Burna Boy, nos vemos en la final”.

Así mismo, exaltó la labor de los pequeños, quienes desde un inicio sobresalieron entre los demás internautas al hacer la mejor coreografía de su canción ‘Dai Dai’.

“El Ghetto Kids Uganda ha cambiado nuestras vidas. Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado mucho. Estoy tan feliz de finalmente tenerlos aquí en Nueva York para bailar conmigo en la final de la Copa Mundial”, agregó la mujer.

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¿A qué hora cantará Shakira en la final del Mundial 2026?

El pitazo inicial se realizará el próximo domingo 19 de julio a las 2:00 p.m., hora Colombia. La presentación de Shakira se llevará a cabo durante el entretiempo del partido que será al finalizar los primeros 45 minutos del juego, de modo que, se estima que la presentación inicie sobre las 3:00 p.m.

Este tendrá una duración aproximada de 11 minutos y contará con la participación de otros artistas como Madonna, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy y los personajes de ‘Sesame Street’ y ‘The Muppets’.