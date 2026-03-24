Por qué la microempresa se niega a rendirse en 2026

En su mente se repetía una cifra que, para muchos analistas desde un escritorio, es solo un dato macroeconómico, pero que para él representa un sismo en su patrimonio: el incremento del 23% en el salario mínimo.

Juan David lo confesaba con la honestidad de quien vive el día a día: "El choque inicial fue de puro vértigo". Su empresa, un tejido de sueños y telas con más de 14 años de historia, enfrentaba un aumento real del 17% en su costo de nómina. Ante este panorama, la salida más fácil —y la más fría— habría sido el recorte de personal. Pero aquí es donde emerge la verdadera esencia del empresario colombiano: el que no quiere despedir; quiere construir empleo, quiere fortalecer el tejido empresarial.

En Colombia, las Mipymes no son solo unidades de negocio; son el soporte del 78% y 80% del empleo nacional, según los últimos datos del DANE con la encuesta GEIH y Emicrom. En este 2026, mantener esa fuerza laboral no es una inercia, es un acto de heroísmo empresarial. Detrás de cada operario en la fábrica de Juan David hay una historia, un proyecto de vida y un futuro en marcha.

Por eso, las estrategias que hoy vemos ejecutar a las Mipymes no son simples ajustes financieros; son la respuesta estratégicas y creativas de quienes se niegan a dejar a sus colaboradores. El empresario de 2026 prefiere reinventar su modelo de punta a punta antes que entregar una carta de despido.

Cuando Juan David habla de su estrategia, no habla de "recortes", habla de protección. Sus herramientas son el reflejo de esa voluntad firme por seguir siendo la gran fuerza empleadora del país:

El "doble clic" para salvar el barco: Juan David no subió precios por inercia, lo que habría ahuyentado a sus clientes y puesto en riesgo los empleos. Hizo una auditoría quirúrgica de sus productos para entender dónde podía ser más eficiente. Gerenciar con datos es, en el fondo, una forma de cuidar el trabajo de todos. La renuncia estratégica en nombre de la liquidez: Al decidir dejar de trabajar con clientes que pagan a 90 días, Juan David no estaba siendo "selectivo", estaba asegurando la caja para pagar la quincena a tiempo. Priorizar el flujo de caja sobre el volumen de ventas es la herramienta que permite que el salario de los trabajadores no se convierta en una promesa rota. Aquí abro una reflexión necesaria para la gran empresa sobre su rol en el cuidado del tejido empresarial. Contratar con Mipymes sí impulsa su crecimiento, pero solo cuando existen condiciones de pago justas. Exigir plazos de 90 o 120 días, sin considerar su limitada capacidad financiera, termina generando el efecto contrario: asfixia su liquidez y compromete su sostenibilidad. Productividad: Ante la hora laboral más cara de nuestra historia y la jornada de 42 horas, la respuesta en Collartex fue técnica pero profundamente humana. Se optimizaron máquinas y se capacitó al personal para lograr "cero errores". ¿El objetivo? Que cada minuto sea tan productivo que el negocio sea sostenible bajo las nuevas reglas, sin tener que reducir la nómina.

En este entorno de recargos nocturnos desde las 7:00 p.m. y dominicales al 100%, la tentación de la informalidad es una trampa. Pero el empresario con propósito, como Juan David, sabe que la informalidad es una "deuda oculta" que desprotege al trabajador. Su apuesta por la provisión activa y el cumplimiento legal es el mayor testimonio de respeto hacia su equipo.

El 2026 nos ha puesto a prueba, pero también ha revelado de qué estamos hechos. Las Mipymes en Colombia no son "pequeñas"; son inmensas en su compromiso. Empresarios como Juan David Restrepo nos demuestran que, ante el vértigo de los números, la respuesta es más gerencia, más estrategia, más datos y, sobre todo, más convicción.

No estamos aquí solo para sobrevivir al incremento de un salario; estamos aquí porque creemos que el trabajo formal es la única herramienta real de transformación social. El vértigo pasará, pero el orgullo de haber mantenido a flote el empleo de millones de colombianos será la mayor rentabilidad de este año.