Dos preguntas para Gustavo Petro

Hoy, 4 de mayo de 2026, a 27 días que se de la primera vuelta presidencial. En caso que gane Paloma Valencia o Abelardo De La Espriella. 1. ¿Reconocerá su derrota sin cuestionar a la democracia nacional? 2. Esperará al nuevo ganador el 7 de agosto para hacer el empalme y el acostumbrado cambio de mando?

El país de sobra conoce los intereses puntuales que usted puede tener sobre la elección y su celebración en caso que gane su candidato, pero; Puede garantizarle al resto de colombianos que respetará las decisiones del pueblo sin enredar el asunto con el software, con las actas, con el mismo contexto de incertidumbre que ha generado, y en el que lo han desmentido las mismas autoridades cerca de 4 veces.

Por medio de derecho de petición elevaré también estas dos preguntas, que francamente no deberíamos estarle haciendo a alguien que juró defender los intereses de TODOS los colombianos, pero teniendo como contexto estos 4 años, es necesario y pertinente ponerlas de consideración, más aún cuando se estimaría que su política del amor seguramente estará encaminada al respeto irrestricto por el clamor de la mayoría de los colombianos que votaremos libremente.

El país le agradece su respuesta.