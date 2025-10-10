Un homenaje a quienes hacen país desde la microempresa

Desde hace 35 años, se ha instalado un momento de celebración que enaltece el trabajo de hombres y mujeres que, con esfuerzo, creatividad y coraje, construyen oportunidades desde sus territorios. El Famiempresario Interactuar es un momento que resalta al corazón productivo del país.

Más que una premiación es profundizar desde historias reales en el impacto de la microempresa en la transformación social y económica de Colombia. Cada año, Interactuar -corporación que por más de cuatro décadas ha acompañado a miles de emprendedores con crédito, capacitación y asesoría técnica- exalta el potencial de quienes logran convertir un sueño en una fuente de empleo, dignidad y desarrollo para su familia y su comunidad.

En 2025 18 empresarios nominados representan la diversidad y la fuerza de la microempresa colombiana. El 50% de las microempresas nominadas son lideradas o colideradas por mujeres, lo que refleja el papel creciente del liderazgo femenino en la transformación económica local. Además, 94% están formalizadas, lo que implica que el apoyo a la micro sí hace la diferencia porque les permite ser más rentables, de manera organizada.

Asimismo, el 72% son microempresas familiares, lo que demuestran que la micro no es solo un pequeño negocio, es la oportunidad de que cambiar la vida del empresario y de todo su entorno familiar. Frente a todos los temas que enfrenta una microempresa, ya se comienza a evidenciar una mayor consciencia de la generación de valor de una unidad productiva, es así como el 83% de las microempresas nominadas implementan buenas prácticas sociales y 61% desarrollan acciones ambientales responsables, uno de los temas que más trabajamos de la mano de nuestros emprendedores y aliados, estas cifras confirman que el progreso de la microempresa también es un camino hacia la sostenibilidad.

Un ejemplo inspirador de ese impacto es Cabresto Coffee, ganadora del Famiempresario en su edición anterior, una empresa creada por tres jóvenes antioqueños que decidieron apostarle a una caficultura rentable y sostenible. Desde Andes, Antioquia, demostraron que es posible quedarse en el campo, innovar y generar desarrollo rural con visión de futuro. Hoy generan empleo, acompañan a cientos de productores de café y promueven prácticas agrícolas sostenibles que cuidan la tierra y fortalecen la economía local.

Ellos, representan a una nueva generación de emprendedores rurales que ven en el campo un espacio de oportunidad, innovación y orgullo, y no un lugar del que hay que irse. Historias como la suya muestran que cuando se apuesta por la microempresa, se está invirtiendo en el arraigo, en la preservación cultural y en el futuro de los territorios. Historias como estas, reflejan la esencia del Famiempresario: la capacidad de transformar lo pequeño en grande, al dueño del “pequeño negocio” en empresario, de convertir la adversidad en impulso y de generar desarrollo desde la base.

En un momento en que la economía enfrenta grandes desafíos, es relevante darle una buena mirada a este sector, desde el potencial que tiene para mover el crecimiento económico y social del país. Los más de cinco millones de micronegocios existentes en Colombia, que generan el 64% del empleo nacional, son la mejor prueba de que la microempresa no solo impulsa la economía, sino que fortalece el tejido social y promueve la equidad.

El Famiempresario Interactuar es, en esencia, un acto de reconocimiento. Una celebración del esfuerzo silencioso de miles de empresarios que transforman su entorno con trabajo y esperanza. Y también, una invitación a todos —Estado, empresa privada, cooperación, medios de comunicación y ciudadanía— a seguir creyendo en la microempresa, a seguir acompañando sus pasos y a reconocer que en cada emprendimiento florece una oportunidad para construir el país que soñamos.