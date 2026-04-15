Sin cooperación no hay justicia: el mito del falso testigo

Se rompen desde adentro. Y para eso, el derecho penal contemporáneo ha desarrollado una herramienta que incomoda, pero funciona: el principio de oportunidad y el derecho penal premial. Sin cooperación, muchas de las grandes redes criminales simplemente no caerían.

Sin embargo, cada vez que un testigo decide hablar, cada vez que alguien rompe el pacto de silencio, se activa un patrón que ya no es casual: el ataque sistemático contra su credibilidad.

El libreto es siempre el mismo. Se le llama mentiroso. Se dice que actúa por beneficios. Se cuestiona su pasado. Se instala la idea del “falso testigo”. Se intenta destruir su reputación antes de que su verdad pueda ser evaluada.

No es un fenómeno aislado. Es una estrategia vieja de defensa.

El argumento es aparentemente fuerte: “no se puede confiar en quien delinque y luego habla”. Pero es, en el fondo, profundamente débil. El sistema de justicia no está diseñado para creerle al testigo. Está diseñado para verificarlo.

La cooperación no sustituye la prueba. La orienta, la revela, la hace posible. El testigo es sometido a contradicción, su dicho se confronta, su información se corrobora. No hay condenas legítimas basadas en afirmaciones aisladas, sino en evidencias que resisten el escrutinio judicial.

Reducir todo el modelo a la idea de “testigos falsos” no es una crítica jurídica seria. Es una narrativa funcional para quienes necesitan deslegitimar la verdad que los compromete. Además, conviene recordar algo esencial: la pena no es un fin en sí mismo. Es un instrumento. Y como todo instrumento, puede y debe ser utilizado de manera racional para alcanzar fines superiores.

Si la cooperación permite desmantelar una organización criminal, evitar nuevos delitos o llevar ante la justicia a quienes detentan el poder dentro de la estructura, el beneficio otorgado no es un privilegio arbitrario: es una decisión de política criminal legítima. El debate no puede centrarse en si el testigo tiene interés. Claro que lo tiene. El sistema está diseñado para eso.

El verdadero debate es otro: si la información que aporta es verificable, útil y determinante. Porque en contextos de criminalidad organizada, de corrupción estructural y de redes de poder, la cooperación no solo es útil: es imprescindible.

Por eso existen mecanismos de protección de testigos. Porque quien habla, se expone. Porque quien rompe el silencio, se convierte en objetivo. Y también por eso se intenta desacreditarlos.

Pero hay que decirlo con claridad: no todo ataque al testigo es defensa legítima. En muchos casos, es una forma de supervivencia de las estructuras que se ven amenazadas.

Sin testigos colaboradores no hay desmantelamiento de redes.

Sin incentivos no hay cooperación.

Sin cooperación, hay impunidad.

Y cuando la verdad viene desde adentro, lo que se intenta destruir no es al testigo.

Ejemplos reales: Proceso 8.000 (Colombia). Figura clave: Testigos y colaboradores del Cartel de Cali. 2. Operación Lava Jato (Brasil). 3. Caso Enron (Estados Unidos). Cooperador: Andrew Fastow. Impacto: Su testimonio permitió condenar a la cúpula de la empresa.4. Maxi Proceso contra la Mafia (Italia)Cooperador estrella: Tommaso Buscetta. Impacto: Más de 300 condenas contra la Cosa Nostra.5. Caso Joaquín El Chapo”Guzmán. Es la justicia misma.