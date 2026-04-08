Solo tres de cada 10 bebés cundinamarqueses nacen donde vive su mamá

El fenómeno es evidente: el 71,8 % de los nacimientos ocurre en un municipio distinto al de la residencia de la madre. En otras palabras, apenas tres de cada 10 niños llegan al mundo en el lugar donde vive su mamá.

Las cifras consolidadas más recientes del DANE, a partir del Sistema de Registro de Estadísticas Vitales, analizadas por el Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales de la Región Metropolitana, muestran que en 2024 se registraron 27.060 nacimientos de madres residentes en Cundinamarca, cifra que representa una reducción del 21,7 % frente al 2010. De ellos, solo 7.641 ocurrieron en el mismo municipio donde residía la madre, equivalentes al 28,2 %. Los 19.419 restantes, el 71,8 %, fueron atendidos en Bogotá, en otro municipio del departamento e, incluso, fuera de Cundinamarca.

Justamente, la capital del país concentró la mayor parte de estos nacimientos: 11.190, es decir, cuatro de cada diez casos (41,3 %). Esto significa que cerca de 15 mil bebés cundinamarqueses llegaron al mundo en municipios distintos a Bogotá. En contraste, apenas el 2,3 % ocurrió fuera de Cundinamarca, principalmente en Caldas, Tolima, Boyacá y Meta, en los casos de madres residentes en municipios como Puerto Salgar, Paratebueno, Simijaca, Medina y Guaduas.

El análisis también evidencia que cinco municipios -Facatativá, Chía, Girardot, Zipaquirá y Soacha- concentraron 12.691 nacimientos, equivalentes al 77,2 % de los 16.438 nacimientos atendidos dentro de Cundinamarca. Sin embargo, detrás de estas cifras existen dinámicas muy diferentes. Soacha, ciudad asociada a la Región Metropolitana, es uno de los casos más representativos: de los 5.977 nacimientos de madres residentes en el municipio, el 67,1 % (4.008) fueron atendidos en la capital. No obstante, también se observa una participación importante de la atención local, pues 1.951 nacimientos fueron atendidos en el propio municipio.

En Mosquera, la situación es más evidente: de 1.441 nacimientos de madres residentes en el municipio solo 233 tuvieron allí a sus hijos; en Madrid, de 1.692 madres, apenas 80 permanecieron en el municipio para el nacimiento de sus bebés. En el otro extremo aparecen territorios que funcionan como centros regionales de atención. Facatativá, por su ubicación estratégica y consolidación como centro de servicios para el occidente de Cundinamarca, desempeña un papel fundamental en la atención de habitantes de municipios vecinos como Madrid, Mosquera, El Rosal, Zipacón, Bojacá, Albán, Sasaima, Subachoque y otros territorios del entorno.

Su capacidad institucional y hospitalaria la han convertido en un nodo de referencia para la prestación de servicios de salud y cuidado, contribuyendo a desconcentrar la demanda que históricamente se dirige hacia Bogotá. Cáqueza, conocida como la ‘Capital de Oriente’, es otro claro ejemplo, pues el 70% de madres residentes tuvieron allí a sus hijos. Además, presta servicios a municipios vecinos: de los 473 nacimientos atendidos en 2024, 347 correspondieron a madres provenientes de otras poblaciones.

Un comportamiento aún más marcado se presenta en Girardot, donde el 94% de las madres residentes tuvo a sus hijos en el municipio, que además atendió un número muy significativo de partos de mujeres procedentes de otros lugares: más del doble de los nacimientos de madres locales.

Otro dato que merece especial atención es que durante 2024 hubo 50 municipios que no registraron un solo nacimiento. No obstante, las madres residentes en esos territorios dieron a luz a 3.295 bebés en otras poblaciones. Esto demuestra que la ausencia de partos locales no implica una menor demanda de los servicios de salud, vacunación y atención de la primera infancia.

Las cifras expuestas en las anteriores líneas reflejan mucho más que movimientos de personas. Revelan las relaciones funcionales que existen entre los municipios y que fueron incorporadas en un estudio que sirvió como insumo para el Plan Estratégico de la Región Metropolitana (PLANEO). Estos desplazamientos pueden estar asociados con la organización regional de las redes de atención, las remisiones según complejidad, la disponibilidad de servicios obstétricos, la accesibilidad territorial y las decisiones de las familias.

La región necesita fortalecer y articular los nodos obstétricos que ya atienden demanda supramunicipal, como Facatativá, Girardot, Zipaquirá, Chía, Fusagasugá y Cáqueza, y coordinar su funcionamiento con Bogotá. Al mismo tiempo, los municipios donde reside una alta proporción de madres y niños, como Soacha, Madrid y Mosquera, deben reforzar la atención prenatal y posparto, la vacunación, el cuidado y la educación inicial, independientemente del lugar donde haya ocurrido el nacimiento.

Definitivamente, Cundinamarca funciona como un territorio interconectado con flujos de salud, educación, movilidad, comercio de alimentos y manufacturas, empleo, turismo y otras actividades esenciales. Comprender estas dinámicas permite tomar mejores decisiones, orientar la inversión donde realmente se necesita y construir una planeación regional más eficiente, pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos.

Solo así, trabajando de manera articulada, y uniendo esfuerzos desde la Gobernación, las alcaldías, la Asamblea, la academia, los gremios, los empresarios y las comunidades, entre otros actores, podremos lograr una mejor calidad de vida para los cundinamarqueses. Porque juntos llegamos más lejos.