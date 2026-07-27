Libertad y seguridad

Jonathan Haidt ha insistido en lo peligroso que resulta haber reemplazado la infancia basada en el juego al aire libre, por una infancia soportada en dispositivos móviles inteligentes que ofrecen una realidad digital sin control. Muchas familias temen que sus hijos salgan solos al parque o que caminen por las calles. Prefieren que estén conectados a un videojuego o al celular, porque “al menos están seguros”.

Pues bien, resulta que esa seguridad era un espejismo y ahora tenemos a millones de jóvenes a nivel mundial enfrentando problemas graves de interacción social, pensamiento crítico e innovación. Sin querer queriendo, como decía el chavo del ocho, terminaron cambiando su libertad por la seguridad. Hoy les cuesta trabajo sentir, expresar sus emociones, trabajar en equipo, reconocer al otro en su diferencia. El asunto es tan alarmante que los algoritmos de las redes sociales digitales reúnen a los afines y estamos terminando en una especie de ghettos, que dejan por fuera a todo aquél que piense o, peor aún, opine diferente.

Pensemos por un momento en lo grave que es para niños y niñas asumir que allá afuera todo es extraño y que solo aquello que pueden ver en un dispositivo móvil genera tranquilidad, acompañado de frecuentes choques de dopamina. Imaginemos cómo harán para concentrarse al momento de leer aquellos clásicos que han logrado asentar un mínimo común a nivel global como el Quijote, o al siempre tedioso, luego añorado, plan lector del colegio. Desde hace muchos años se asume que después de los 16 años, una persona con trayectorias educativas completas debería estar en capacidad de enfocarse por al menos 32 minutos (la famosa ley de los 2 minutos por año). Sin embargo, eso hoy parece una ilusión y muchos han tenido que recurrir a “cápsulas del saber”, que ofrecen “comprimir el conocimiento”. Un déjà vu para quienes asumieron reemplazar la alimentación saludable por las vitaminas y suplementos en tabletas.

Muchos seguimos sosteniendo, basados en la evidencia disponible, que el aprendizaje requiere esfuerzo. Es imposible aprender “por ósmosis”, como se dice jocosamente. No obstante, hoy enfrentamos una situación lamentable en la que cientos de miles de familias pretenden que sus hijos aprendan sin esforzarse. Las cosas como son.

Me atrevo a sugerir que esa forma de asumir el proceso de aprendizaje fácil, jugando sin guía, evitando cualquier frustración, por mínima que sea, y esperando a que otros resuelvan las posibles dificultades que se encuentren en el camino, puede explicar el porqué del rechazo al trabajo y a la dificultad que hoy es evidente, por más de que muchos pretendan negarlo. Hay, sin duda, variables históricas que pueden ayudar a explicar la noción del trabajo como castigo en América Latina, pero tenemos que abrir los ojos al presente y tratar de proyectar un futuro diferente desde la primera infancia.

La libertad es lo más difícil de lograr y lo más fácil de perder. De allí que sea tan importante que niños y niñas desarrollen agencia, interioricen la disciplina, comprendan las normas básicas de comportamiento que pueden ayudar a mantener la cohesión y que asuman la responsabilidad de cambiar aquello que no debemos aceptar como la exclusión o la desigualdad ante la ley. Aquellos que pretenden encerrar a las nuevas generaciones en una burbuja que los proteja de la realidad, para que solo después de unos años salgan a enfrentarla, serán responsables del fin de la libertad y de la democracia, que suelen perderse en un mar de aplausos.