Escándalo en la FIFA: selección acusa a Infantino de "chantaje" en el Mundial 2026 y le retira su apoyo

Durante las últimas horas, el presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania (JFA), el príncipe Ali bin Al Hussein, lanzó duras acusaciones contra el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, a quien acusó formalmente de ejercer "chantaje" institucional para asegurar votos en su campaña de reelección. Con este pronunciamiento, el país asiático anunció oficialmente que no respaldará a Infantino para un nuevo mandato.

La denuncia, publicada en sus canales oficiales, detalla cómo la cúpula de la FIFA condicionó el apoyo logístico y financiero a la federación jordana durante su histórica primera participación en una Copa del Mundo a cambio de un respaldo político explícito.

Según reveló el directivo jordano, personeros del organismo rector le comunicaron verbalmente durante el torneo que la resolución de varios diferendos administrativos y económicos "avanzaría considerablemente" si otorgaban su aval a la candidatura de Infantino.

Infantino en el ojo de la polémica por estas razones

Entre los reclamos centrales expuestos por la federación jordana se encuentra el impago de los premios correspondientes a la Copa Árabe de la FIFA 2025, donde Jordania obtuvo el subcampeonato.

A pesar de los multimillonarios fondos de reserva que ostenta la FIFA, la retención de estos recursos ahogó financieramente los preparativos del seleccionado.

A esto se sumaron severas complicaciones organizativas durante el certamen mundialista: Las selecciones con sede en Estados Unidos sufrieron retenciones de impuestos locales canalizadas a través de la FIFA, costo que no enfrentaron las delegaciones radicadas en México y Canadá.

Además, cientos de aficionados jordanos no obtuvieron permisos de entrada a suelo estadounidense a pesar de haber adquirido entradas oficiales vendidas a sobreprecio por el ente rector.

"Nos sentimos orgullosos de defender valores éticos en Jordania. No lo apoyamos en el pasado y ciertamente no lo haremos ahora. Esta situación constituye un chantaje directo al que nos negamos a ceder", sentenció el príncipe Ali, quien ya compitió por la presidencia de la FIFA en 2015 y 2016.

La crisis política rodea a Gianni Infantino

El posicionamiento de Jordania asesta un golpe crítico a la figura de Infantino en un momento de extrema vulnerabilidad política. El dirigente italo-suizo enfrenta un rechazo generalizado tras el colapso de su controversial proyecto de inversión privada para los derechos comerciales del torneo.

En las últimas semanas, federaciones europeas clave como Inglaterra, Gales, Finlandia y Grecia retiraron formalmente las cartas de respaldo al actual presidente. Asimismo, figuras internas de alto perfil, entre ellas el secretario general Mattias Grafström y el director de desarrollo Arsène Wenger, han marcado distancia pública frente a las recientes decisiones de la cúpula directiva. Con las elecciones fijadas para marzo de 2027, la pérdida de apoyos en Asia y la Concacaf amenaza con fracturar de forma definitiva la mayoría que mantenía a Infantino firme en el poder.