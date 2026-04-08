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Mhoni Vidente sorprendió con una nueva predicción: ¿qué podría pasar?

La famosa vidente no se guardó nada al hablar de la inteligencia artificial. ¿Qué dijo?

Foto: captura de pantalla de redes sociales.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
05:05 p. m.
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En el inicio de agosto de 2026, Mhoni Vidente consultó sus cartas y no solo analizó el panorama político y el clima, sino que también se refirió a la inteligencia artificial.

De acuerdo con ella, Elon Musk no solo seguiría siendo muy cercano a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sino que lograría controlar esa herramienta informática en su totalidad.

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En consecuencia, en medio de ese panorama, habría un impacto directo para el ser humano. ¿Cuál sería? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la impactante predicción que Mhoni Vidente hizo sobre la inteligencia artificial

Mhoni Vidente expresó que Elon Musk sería el hombre más poderoso al configurar las inteligencias artificiales y que los robots reemplazarían en cuestión de años a los seres humanos.

“Elon Musk es polémico, pero es un personaje que, de por sí, ya nadie lo puede superar. Él es el hombre más rico del mundo y puede ser hasta el hombre más poderoso porque va a empezar a controlar completamente la inteligencia artificial”, detalló Mhoni Vidente.

"Ya lo dijo que en cinco años todos los robots y la inteligencia artificial van a hacer el trabajo del ser humano”, añadió la reconocida astróloga de origen cubano, pero radicada en México.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el clima que hará en agosto de 2026?

En su más reciente lectura de cartas, Mhoni Vidente reveló que las olas de calor serían muy fuertes en Estados Unidos, México y Europa.

Asimismo, desde su análisis, también podría ser posible que en esas zonas se presenten cambios drásticos y, en menos de 24 horas, pase de sentirse una temperatura de 40 a una de cero grados.

¿Cuál ha sido uno de los últimos aciertos de Mhoni Vidente?

Varios meses antes de que se llevarán las elecciones presidenciales en Colombia, Mhoni Vidente reveló que Abelardo de la Espriella sería el ganador.

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Además, la astróloga dijo que la victoria del abogado sería por una diferencia realmente mínima, como terminó ocurriendo.

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