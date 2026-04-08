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Rescataron a dos migrantes que duraron dos semanas a la deriva en el mar Mediterráneo: buscan a 17 más

Los sobrevivientes fueron rescatados después de pasar 15 días en el mar cuando intentaban llegar a las islas Baleares.

Mar Mediterráneo
Foto: ONU Migración

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
05:03 p. m.
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El Mediterráneo sigue siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo para quienes intentan llegar a Europa desde el norte de África.

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En las últimas horas, un rescate volvió a evidenciar los riesgos que enfrentan cientos de personas al emprender estos viajes en embarcaciones precarias.

¿Qué ocurrió con la embarcación de migrantes que quedó a la deriva en el Mar Mediterráneo?

Las autoridades españolas rescataron a dos migrantes que permanecieron 15 días a la deriva en el mar Mediterráneo mientras intentaban llegar a las islas Baleares.

El operativo se realizó durante la madrugada del martes, cuando los sobrevivientes fueron localizados a unos 20 kilómetros al suroeste de Mallorca. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial con signos de desnutrición y deshidratación.

Según relataron a los equipos de rescate, en la embarcación viajaban 19 personas, pero las otras 17 habrían muerto durante la travesía.

¿Qué pasó con los otros migrantes que iban en la embarcación?

Tras conocer el testimonio de los sobrevivientes, Salvamento Marítimo desplegó un helicóptero para rastrear la zona donde fue encontrada la embarcación.

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Hasta el momento, las autoridades españolas aclararon que no existe otro registro que confirme la presencia de las 17 personas desaparecidas, aparte del relato entregado por los dos migrantes rescatados.

Horas después del operativo, la Guardia Civil informó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en aguas cercanas al archipiélago de Baleares. Sin embargo, por ahora se desconoce si corresponden a integrantes del mismo grupo.

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