¿Hay recursos para Colombia Mayor? Versiones divididas entre el gobierno saliente y el entrante

La Contraloría y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo dieron a conocer las preocupantes cifras que deja la administración saliente del gobierno de Gustavo Petro.

Los hallazgos se dieron tras las mesas técnicas. En resumen, Restrepo indicó que hay billonarias deudas y elefantes blancos; es decir, obras de altos precios que están inconclusas. Algunas, incluso, sin posibilidad de recuperación.

¿Colombia Mayor está desfinanciado?

El vicepresidente electo reveló que hay $ 54 billones y 214 mil millones de pesos que no podrían recuperarse.

Acto seguido, hizo referencia a los subsidios, haciendo especial énfasis en Colombia Mayor. Esto dijo: “No existen los recursos para financiar el programa por casi 3.2 billones de pesos”.

Esta información fue de la mano con lo mencionado el domingo 2 de agosto por parte del presiente electo Abelardo de la Espriella, quien denunció desfinanciación para el programa.

“Estoy recibiendo el programa absolutamente desfinanciado. El gobierno (saliente) se gastó en el primer semestre del año los recursos que debían alcanzar para todo el año. Se agotaron en julio y hoy hacen falta $ 3.2 billones para garantizar los pagos de agosto hasta diciembre para tres millones de adultos mayores”, afirmó.

¿Qué responde el gobierno saliente?

No obstante, dio un mensaje de tranquilidad para la continuidad del programa: “Los pagos se harán, solamente les pido unas semanas mientras ponemos la casa en orden y eliminamos el gasto innecesario”.

Acto seguido, le ordenó a Sandra Suárez y Miguel Gómez Martínez, directora de Prosperidad Social y ministro de Hacienda designados, respectivamente; encargarse de la gestión.

Una vez superemos este desastre, voy a aumentar el subsidio a 400.000 pesos mensuales.

Mauricio Rodríguez Amaya, director saliente de Prosperidad Social, se pronunció y aseguró que los recursos sí están garantizados. Por un lado, recordó que se han ejecutado seis ciclos y no hay problemas para los restantes.

Frente al cumplimiento, afirmó que hay un CONPES con los lineamientos y financiación, por lo que el programa no se puede suspender ni mucho menos utilizar los recursos para otros fines.