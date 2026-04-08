VIDEO | Hombre atacó con gas pimienta a una mujer para cometer un millonario robo en Bogotá

Los llamados "taquillazos" y robos a personas que transportan altas sumas de dinero siguen siendo una de las modalidades delictivas que más preocupa a las autoridades en Bogotá.

En esta ocasión, la reacción de ciudadanos y policías evitó que un presunto ladrón escapara con $42 millones en efectivo.

Hombre atacó con gas pimienta a una mujer para robarla en Bogotá

Una mujer fue víctima de un violento hurto mientras se encontraba al interior de un centro comercial ubicado en el sector de Bellavista, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Según informó la Policía Nacional, el presunto delincuente la intimidó con un arma cortopunzante y posteriormente le lanzó gas pimienta para desorientarla.

Aprovechando ese momento, le arrebató una maleta en la que la víctima llevaba 42 millones de pesos en efectivo e intentó huir del lugar.

Delincuente que cometió millonario hurto a una mujer en Kennedy fue capturado

La fuga duró pocos minutos. Gracias a la reacción de las personas que presenciaron el hecho y a la rápida intervención de uniformados de la Reacción Bancaria de la Policía Nacional, el sospechoso fue interceptado a pocos metros del lugar donde ocurrió el asalto.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron la totalidad del dinero robado y también incautaron el arma cortopunzante y el gas pimienta que, presuntamente, fueron utilizados para cometer el delito.

¿Quién era el hombre capturado?

El detenido tiene 53 años y fue capturado en flagrancia por el delito de hurto.

De acuerdo con las autoridades, el hombre registra múltiples antecedentes judiciales por hurto agravado, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Además, ya había estado recluido en establecimientos carcelarios.

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Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente por este nuevo caso.