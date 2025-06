Israel ataca a Irán

Israel atacó a Irán en la operación denominada León Creciente, en la cual tuvo tres objetivos: primero, bases nucleares; segundo, instalaciones militares; y tercero, residencias de altos mandos científicos y de las fuerzas armadas iraníes.

Según información suministrada por Irán, fueron más de 100 puntos los que fueron atacados. Israel ejecutó esta operación mediante el uso de drones y, según algunas versiones, también con operaciones encubiertas del Mossad dentro de territorio iraní.

Tras el ataque a las plantas nucleares, la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) manifestó que no se ha registrado un aumento de radiación en las instalaciones de Natanz, Fordo y Bushehr.

Israel justificó su ofensiva argumentando que Irán había acelerado su programa nuclear, enriqueciendo uranio al 90 %, umbral suficiente para la fabricación de armamento nuclear. Además, aseguró que contaba con información de inteligencia según la cual Irán estaba a pocos meses de construir su primera bomba atómica.

En una alocución televisiva, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró: “Actuamos para proteger la existencia del Estado de Israel. No podíamos esperar a que el enemigo tuviera la bomba.”

Según medios internacionales, Israel habría aprovechado una oportunidad en la que altos mandos militares iraníes se encontraban reunidos en una base secreta en Teherán. El objetivo militar de Israel fue eliminar a la cúpula de oficiales y científicos que lideraban el programa nuclear iraní.

Ante este ataque, Irán lo calificó como una declaración de guerra y prometió un castigo severo. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, afirmó que no participó en los ataques y pidió a Irán que no atacara a funcionarios ni militares norteamericanos en la región. Por su parte, el presidente Donald Trump declaró: “Irán, si no negocia, puede venir un ataque peor.”

Rusia calificó el ataque como injustificado e inaceptable, mientras que varios países miembros de la OTAN hicieron un llamado a una desescalada diplomática.

Este ataque militar de Israel aplica la doctrina utilizada por Estados Unidos del "ataque preventivo", una doctrina peligrosa, ya que justifica de manera unilateral el empleo de la fuerza, pasando por encima del Derecho Internacional Público y de instituciones como las Naciones Unidas. Esta doctrina se basa simplemente en el argumento de la fuerza y la sospecha, ignorando los marcos legales internacionales.

A lo largo de su historia de conflictos armados, Israel ha usado sistemáticamente el ataque preventivo, reiterando así su violación a los principios del Derecho Internacional al atacar a países vecinos de manera unilateral, pasando por encima de cualquier legislación internacional.

Posibles escenarios futuros

Primero, guerra total: una respuesta de Irán con todas sus capacidades militares, sumada a ataques coordinados por parte de las milicias pro-iraníes contra objetivos e intereses israelíes dentro y fuera del país.

Segundo, guerra limitada: Irán respondería con el uso limitado de la fuerza mediante operaciones precisas, en combinación con milicias, sin llegar a una confrontación directa con Israel a gran escala.

Tercero, desescalada diplomática: Irán denunciaría a Israel en foros e instituciones internacionales y podría avanzar en una negociación directa con Estados Unidos en torno a su programa nuclear.

Lo cierto es que Israel sigue siendo, hoy, un país que recurre sistemáticamente a la violencia para atacar militarmente a sus vecinos, viola el Derecho Internacional, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Comete un genocidio contra el pueblo palestino ante los ojos del mundo, y lo hace con total impunidad gracias al respaldo de Estados Unidos.

Hoy, el mundo vuelve a estar sometido a la anarquía de la ley del más fuerte, y todas las leyes e instituciones creadas para preservar la paz pos Segunda Guerra Mundial parecen inútiles frente a quienes ejercen el poder con la violencia sistemática, como lo hace Israel.