Persecución de película en Cali: ladrón terminó cayendo al río con $130 millones en plena huida

Un millonario robo registrado en el norte de la capital vallecaucana terminó en una persecución de película cuando un hombre señalado de atracar a una persona a las afueras de un banco intentó huir del lugar, pero su escape se vio frustrado cuando cayó a las aguas del río Cali durante la persecución policial.

El hecho ocurrió en el barrio La Flora, donde la víctima acababa de realizar una transacción cuando fue abordada por el presunto delincuente.

Ladrón cayó al río tras robar $130 millones en Cali

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría despojado a la víctima de una suma cercana a los 130 millones de pesos, dinero que llevaba consigo al momento de emprender la huida.

Tras el atraco, la Policía Nacional fue alertada y reaccionó de manera inmediata, desplegando un operativo de persecución en el sector.

Durante el escape, el presunto ladrón intentó evadir a las autoridades, pero en medio de la carrera cayó a las aguas del río Cali. Pese a la caída, el operativo continuó y, minutos después, los uniformados lograron interceptarlo y proceder con su captura.

Gracias a esta reacción oportuna, las autoridades confirmaron que el dinero robado fue recuperado en su totalidad.

¿Qué se sabe del ladrón que cayó al río en Cali tras cometer un robo?

El comandante de la Policía de Cali, Edwin Urrego, explicó que el capturado es un hombre de ciudadanía extranjera y que registra dos anotaciones judiciales previas por el delito de hurto, información que fue tenida en cuenta al momento de dejarlo a disposición de las autoridades judiciales.

Gracias a la reacción oportuna por parte de la Policía Nacional se logra la captura y la recuperación del dinero. Esa persona presenta dos anotaciones judiciales por el delito de hurto.

Tras su captura, el hombre fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por este nuevo hecho delictivo mientras avanza el proceso de judicialización correspondiente.