Reconocido árbitro del fútbol colombiano fue sancionado "de por vida": esta sería la razón

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol tomó una de las decisiones más severas dentro de su marco disciplinario al sancionar de por vida al árbitro Jhon Hinestroza. La decisión implica su salida definitiva del arbitraje profesional y su exclusión total de las competencias oficiales del fútbol colombiano.

La medida se conoce en un contexto en el que el arbitraje nacional ha sido objeto de constante análisis y cuestionamiento. A lo largo de los torneos recientes del fútbol profesional colombiano, las polémicas arbitrales se han mantenido como un factor recurrente, incluso con la incorporación de herramientas tecnológicas y procesos de formación continua para los jueces.

La sanción y su impacto en el panel arbitral

Con esta determinación, Hinestroza queda inhabilitado para dirigir encuentros organizados por Dimayor, lo que equivale a su eliminación del panel arbitral profesional. La información fue divulgada por la cuenta especializada El Var Central, que resumió la decisión con una frase contundente: “Lo borraron de por vida”.

Desde ese mismo espacio se planteó un cuestionamiento adicional relacionado con la aplicación de los criterios disciplinarios. Según lo expuesto, se hizo un llamado a la Comisión Arbitral para que exista mayor claridad sobre los parámetros utilizados al momento de imponer sanciones tan radicales, especialmente cuando se comparan con casos en los que otros árbitros han recibido castigos menos severos.

El error que marcó el final de su carrera profesional

La salida definitiva de Hinestroza del arbitraje profesional se conecta con un episodio ocurrido en 2024, durante un partido de instancias finales entre Once Caldas y Deportes Tolima. En ese compromiso, una mano clara a favor del equipo blanco fue sancionada de manera incorrecta, situación que lo ubicó en el centro de la polémica.

Desde ese momento, el árbitro dejó de aparecer en designaciones oficiales del FPC. Más de un año después, se confirmó que aquella decisión arbitral fue determinante para que la Comisión Arbitral adoptara el castigo más fuerte posible.

El perfil especializado Juzgando Jueces confirmó que Hinestroza fue retirado definitivamente del panel profesional, señalando que “nunca más lo veremos en los estadios del fútbol profesional”. Aunque en algún momento contó con escarapela FIFA, su vínculo con el balompié profesional colombiano quedó cerrado de manera definitiva.