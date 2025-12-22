CANAL RCN
Tendencias Video

Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia: esto revelaron sus hermanas

Una de sus hermanas mostró que el famoso creador de contenido se encuentra canalizado en una camilla. Esto se sabe.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
07:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, los seguidores de Yeferson Cossio expresaron su preocupación en las redes sociales debido a que sus hermanas revelaron que fue hospitalizado.

Gisela Castaño subió una foto en la que mostró que el reconocido creador de contenido se encontraba en una camilla y canalizado.

Madre de Yeferson Cossio sufrió aparatoso accidente automovilístico en Antioquia
RELACIONADO

Madre de Yeferson Cossio sufrió aparatoso accidente automovilístico en Antioquia

Mientras tanto, Cintia Cossio, en una historia de Instagram, dejó claro que tenía que tomar un avión de inmediato para estar pendiente de la evolución de su hermano.

¿Cuál es la razón por la que Yeferson Cossio está hospitalizado?

Hasta el momento, no se han conocido las causas exactas por las que Yeferson Cossio tuvo que acudir de emergencia a una entidad hospitalaria.

Sin embargo, Cintia Cossio puntualizó que esperaba que con el paso de las horas pudiera estar más estable.

"Resulta que me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef y por aquí todavía anda con él. Vamos a ver cómo avanza para ver si podemos hacer una dinámica que tenía pensada", comenzó enfatizando Cintia Cossio.

"Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable", complementó.

¿Qué ha expresado Gisela Castaño, la otra hermana de Yeferson Cossio?

Aparte de los mensajes de Cintia Cossio, Gisela Castaño también le dedicó palabras de apoyo a Yeferson Cossio y aseguró que todo mejoraría pronto.

"Te amo y te amamos. Todo va a salir muy bien", fue su mensaje.

En medio de esa coyuntura, los seguidores de Yeferson Cossio han manifestado que se encuentran pendientes y que esperan recibir mejores noticias a lo largo de este lunes 22 de diciembre.

“Me quedó debiendo más de 100 millones”: Yeferson Cossio revela que fue estafado
RELACIONADO

“Me quedó debiendo más de 100 millones”: Yeferson Cossio revela que fue estafado

"Pronta recuperación", "ánimo", "mucha fuerza", "Dios tiene el control de todo" y "apoyo total", han sido algunas de las primeras reacciones que se han expresado tras los mensajes de Cintia Cossio y Gisela Castaño.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido actor reveló que los doctores le dieron máximo ocho meses de vida: hay preocupación

La casa de los famosos

¡Se reveló quiénes presentarán el After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Hubo cambios?

Artistas

Carín León lanza Chapayeka (Puro Chucky), su nuevo regalo musical de Navidad

Otras Noticias

Turismo

Terminal de Bogotá habilitó punto en Yomasa para facilitar viajes al Llano durante fin de año

El nuevo punto en Usme permite acceder al transporte intermunicipal legal, mejora la seguridad vial y reduce el uso de servicios informales.

Ministerio de las TIC

Bienes de Emilio Tapia recibieron medida cautelar con fin de extinción de dominio por caso ‘Centros Poblados’

La medida se adoptó con “fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación” al no poder ubicar la totalidad de los recursos desviados.

Fútbol Profesional Colombiano

Reconocido árbitro del fútbol colombiano fue sancionado "de por vida": esta sería la razón

España

Ocho detenidos por red que traficaba personas de Colombia a España

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones