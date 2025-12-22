Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia: esto revelaron sus hermanas

En las últimas horas, los seguidores de Yeferson Cossio expresaron su preocupación en las redes sociales debido a que sus hermanas revelaron que fue hospitalizado.

Gisela Castaño subió una foto en la que mostró que el reconocido creador de contenido se encontraba en una camilla y canalizado.

Mientras tanto, Cintia Cossio, en una historia de Instagram, dejó claro que tenía que tomar un avión de inmediato para estar pendiente de la evolución de su hermano.

¿Cuál es la razón por la que Yeferson Cossio está hospitalizado?

Hasta el momento, no se han conocido las causas exactas por las que Yeferson Cossio tuvo que acudir de emergencia a una entidad hospitalaria.

Sin embargo, Cintia Cossio puntualizó que esperaba que con el paso de las horas pudiera estar más estable.

"Resulta que me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef y por aquí todavía anda con él. Vamos a ver cómo avanza para ver si podemos hacer una dinámica que tenía pensada", comenzó enfatizando Cintia Cossio.

"Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable", complementó.

¿Qué ha expresado Gisela Castaño, la otra hermana de Yeferson Cossio?

Aparte de los mensajes de Cintia Cossio, Gisela Castaño también le dedicó palabras de apoyo a Yeferson Cossio y aseguró que todo mejoraría pronto.

"Te amo y te amamos. Todo va a salir muy bien", fue su mensaje.

En medio de esa coyuntura, los seguidores de Yeferson Cossio han manifestado que se encuentran pendientes y que esperan recibir mejores noticias a lo largo de este lunes 22 de diciembre.

"Pronta recuperación", "ánimo", "mucha fuerza", "Dios tiene el control de todo" y "apoyo total", han sido algunas de las primeras reacciones que se han expresado tras los mensajes de Cintia Cossio y Gisela Castaño.