Ocho detenidos por red que traficaba personas de Colombia a España

Ocho personas fueron capturadas en España por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de migrantes desde Colombia hacia ese país europeo, informó este lunes la Policía Nacional española. La estructura criminal, con base en la ciudad de Sevilla, habría facilitado el ingreso irregular de al menos 22 personas.

Según las autoridades, la red contactaba en Colombia a personas en condición de extrema necesidad, a quienes les ofrecía viajar a España con supuestas oportunidades laborales en el cuidado de personas dependientes o en el sector de la restauración. Para concretar el traslado, les entregaban pasajes aéreos y les indicaban que debían ingresar al país como turistas.

Deudas, amenazas y control económico

Una vez en territorio español, los integrantes de la organización conseguían empleo a las víctimas y posteriormente les informaban que habían contraído una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros por el traslado y la intermediación. Además, se quedaban con parte del dinero que estas personas lograban ganar.

La Policía Nacional señaló que, en los casos en que las víctimas no podían pagar, la red recurría a amenazas directas contra sus familiares en Colombia. Varias de estas familias se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias.

Las autoridades no revelaron la nacionalidad de los ocho detenidos, entre quienes estarían los presuntos cabecillas de la organización. Las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas y posibles colaboradores en otros países.