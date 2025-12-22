CANAL RCN
Internacional

Ocho detenidos por red que traficaba personas de Colombia a España

La organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad y las endeudaba con falsas ofertas de empleo en Europa.

Freepik

AFP

diciembre 22 de 2025
06:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ocho personas fueron capturadas en España por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de migrantes desde Colombia hacia ese país europeo, informó este lunes la Policía Nacional española. La estructura criminal, con base en la ciudad de Sevilla, habría facilitado el ingreso irregular de al menos 22 personas.

Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko
RELACIONADO

Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko

Según las autoridades, la red contactaba en Colombia a personas en condición de extrema necesidad, a quienes les ofrecía viajar a España con supuestas oportunidades laborales en el cuidado de personas dependientes o en el sector de la restauración. Para concretar el traslado, les entregaban pasajes aéreos y les indicaban que debían ingresar al país como turistas.

Deudas, amenazas y control económico

Una vez en territorio español, los integrantes de la organización conseguían empleo a las víctimas y posteriormente les informaban que habían contraído una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros por el traslado y la intermediación. Además, se quedaban con parte del dinero que estas personas lograban ganar.

La Policía Nacional señaló que, en los casos en que las víctimas no podían pagar, la red recurría a amenazas directas contra sus familiares en Colombia. Varias de estas familias se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias.

VIDEO I Apagón masivo en San Francisco causa pánico: la mayoría de los afectados ya recuperaron la electricidad
RELACIONADO

VIDEO I Apagón masivo en San Francisco causa pánico: la mayoría de los afectados ya recuperaron la electricidad

Las autoridades no revelaron la nacionalidad de los ocho detenidos, entre quienes estarían los presuntos cabecillas de la organización. Las investigaciones continúan para determinar si existen más víctimas y posibles colaboradores en otros países.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko

Estados Unidos

VIDEO I Apagón masivo en San Francisco causa pánico: la mayoría de los afectados ya recuperaron la electricidad

Sudáfrica

Tiroteo en un bar de Sudáfrica deja nueve personas muertas

Otras Noticias

Copa Libertadores

Junior y Santa Fe la tienen difícil: así quedaron los Bombos de la fase de grupos de Copa Libertadores

Junior y Santa Fe enfrentarán un reto mayor en la Copa Libertadores 2026. Así quedaron los bombos de la fase de grupos y los posibles cruces.

Bogotá

Sindicatos clandestinos en Bogotá operan como discotecas con drogas, menores y violencia sin control

Más de 200 sindicatos registrados encubren fiestas ilegales con venta de licor adulterado, consumo de estupefacientes y riñas violentas en la capital.

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones

La casa de los famosos

¡Se reveló quiénes presentarán el After Show de La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Hubo cambios?