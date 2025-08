¿Por qué no quieren que Olmedo López hable?

No hay otra explicación, a menos que la Fiscalía padezca una ineptitud irreparable e incorregible que impida a sus funcionarios sustentar correctamente lo que ya se ha investigado, documentado y procesado con amplitud.

En dos ocasiones, por fallas de la Fiscalía, un juez de la República le ha negado a Olmedo López el principio de oportunidad. Esto, como han reportado todos los medios de comunicación, no solo resulta sospechoso, sino que pone en grave riesgo tanto la investigación del caso como la vida del testigo. Los testimonios de López —que han destapado lo que podría ser el peor caso de corrupción en la historia reciente del país— han permitido emitir las primeras órdenes de captura contra altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Además, sus declaraciones han facilitado la construcción de un organigrama de posibles implicados, que incluye ministros de Estado, directores de entidades, congresistas y funcionarios, muchos de ellos pertenecientes al círculo más cercano del presidente.

Esto genera en el país una duda inevitable: ¿sabía el presidente lo que sus subordinados más allegados planearon a pocos pasos de su despacho para aprobar sus reformas en el Congreso de la República? Una incógnita que jamás se resolverá sin los testimonios de Olmedo López y otros testigos clave. Hoy, López denuncia a través de su abogado que su vida corre grave peligro y sugiere que esta situación podría ser una maniobra dilatoria para garantizar la impunidad de quienes han huido de la justicia y se resguardan en Nicaragua bajo la protección de Daniel Ortega, viejo amigo y aliado de la causa revolucionaria del M-19, así como de quienes están a la espera de emprender la huida.

No sabemos con certeza, pero si ya un poderoso como Carlos Ramón González, quien como otros juró no escaparse, hoy está prófugo, esto demuestra que las declaraciones de Olmedo López son en buena medida ciertas. ¿Es coincidencia que todo esto suceda? No lo creo. Si el principio de oportunidad se cae, las declaraciones de Olmedo López quedan en el aire. ¿A quiénes beneficiaría esto? ¿Quiénes buscan retrasar la investigación a toda costa? Saquen sus propias conclusiones, pero esto tiene un componente adicional que tal vez la prensa y la opinión pública no han captado del todo: ¡se aproximan elecciones!

¿Cómo quedaría el gobierno si el grueso de sus ministros y altos funcionarios fueran arrestados por el desfalco de la UNGRD, que asciende a más de un billón de pesos, en vísperas de elecciones? Muchos de ellos, que puedan o no tener responsabilidades en el entramado —la justicia lo determinará, claro, si no frenan la investigación—, son hoy precandidatos presidenciales y senatoriales del gobierno o de sectores afines.

Lo más grave es que esta no es la primera situación extremadamente extraña y cuestionable de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Basta con recordar lo que rodea y ha sucedido en el proceso de Sandra Ortiz (otra testigo principal); la fuga de Carlos Ramón González; lo que ocurre en el caso de Nicolás Petro; cómo lograron apagar por completo el tema de "Papá Pitufo"; las irregularidades en la investigación de la muerte del Coronel Dávila y el tema de Marelbys Meza; y las varias inexplicables irregularidades en la investigación del atentado contra Miguel Uribe.

Lo que sucede es preocupante. Hay que seguir creyendo en las instituciones, pero también debemos criticar y señalar lo evidente: la actual fiscal tendrá mucho que explicar en los años por venir.