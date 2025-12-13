Aguerre el héroe del DIM: Nacional y Medellín empataron 0-0 en la final de ida de la Copa BetPlay

La primera batalla por el título de la Copa BetPlay II-2025 se disputó sin goles. Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín protagonizaron un clásico intenso en el estadio Atanasio Girardot, donde el marcador terminó 0-0 y dejó la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta.

Aunque el equipo verdolaga asumió la iniciativa durante gran parte del encuentro, el gran protagonista de la noche fue el arquero del DIM, Washington Aguerre.

Desde el inicio, Nacional mostró mayor intención ofensiva, empujado por su condición de local y por un estadio colmado que acompañó cada avance.

Medellín, por su parte, apostó por un planteamiento ordenado, con líneas compactas y salidas rápidas, confiando en la seguridad de su guardameta para resistir los embates del rival.

Washington Aguerre, el muro que sostuvo al Medellín

El arquero uruguayo fue determinante para que el ‘poderoso de la montaña’ se llevara un resultado valioso.

Aguerre respondió con solvencia cada vez que fue exigido y se convirtió en la figura indiscutida del compromiso. En la primera mitad, evitó la caída de su arco tras una clara opción generada por Andrés Román, quien no logró definir con precisión en una acción colectiva que levantó a la tribuna.

A medida que avanzó el partido, el dominio de Atlético Nacional se hizo más evidente. Edwin Cardona intentó romper el cero con un disparo de tiro libre que parecía tener destino de gol, pero nuevamente Aguerre apareció con una atajada precisa que mantuvo la igualdad.

El momento más espectacular llegó en el tramo final, cuando el guardameta realizó una doble intervención en cuestión de segundos, salvando primero un remate a quemarropa y luego enviando al tiro de esquina el rebote.

Nacional dominó, pero la final sigue abierta

Pese a inclinar la cancha y generar las opciones más claras, Atlético Nacional no logró traducir su superioridad en el marcador.

La falta de efectividad y la inspiración del arquero rival fueron los principales obstáculos para el conjunto verdolaga, que se fue del Atanasio Girardot con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad.

Con el empate sin goles, la definición de la Copa BetPlay II-2025 quedó totalmente abierta.

Medellín sacó un punto como visitante, mientras que Nacional deberá replantear su estrategia para el partido de vuelta, donde se conocerá al campeón y al equipo que asegurará un cupo a la próxima edición de la Conmebol Sudamericana.