CANAL RCN
Internacional

Arrestan a director de un medio de comunicación en Venezuela: ¿De quién se trata?

Funcionarios de Sebin llegaron a su hogar y se lo llevaron bajo el argumento de una supuesta entrevista.

Nicmer Evans.
Nicmer Evans. Foto: AFP.

AFP

diciembre 13 de 2025
08:15 p. m.
Nicmer Evans, director del medio venezolano Punto de Corte, fue capturado este sábado 13 de diciembre en Caracas.

Por medio de redes sociales, Evans señaló que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron a su casa sin orden judicial y con el argumento de que era para una entrevista.

¿Cómo ocurrió el extraño arresto?

Dos hombres armados entraron a su domicilio y se lo llevaron en una camioneta. “Dicen que van a realizar una entrevista, yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto. Voy a dar la cara, no tengo nada que temer”, afirmó el director.

Su esposa, Martha Cambero, les exigió a las autoridades brindar información sobre su paradero. Es importante mencionar que Evans padece cuadros de hipertensión, por lo que debe estar medicado.

No es la primera vez que lo arrestan. Durante 2020, estuvo tras las rejas durante 51 días, hasta que fue liberado con una centena de presos políticos indultados.

Persecución política en Venezuela

Marino Alvarado, coordinador del equipo jurídico de Provea, declaró en diálogo con AFP que los servicios de inteligencia venezolanos suelen usar la excusa de las entrevistas para las desapariciones forzadas.

“Ya es una política de Estado que a todo detenido por motivos políticos lo someten a desaparición forzada”, declaró.

La ONG Foro Penal ha denunciado que el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a cabo una persecución contra la oposición. Sus cifras apuntan que hay al menos 889 presos políticos.

Además, los sindicatos denuncian que en los últimos años, 180 periodistas han sido víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

NTN24 conversó con César Pérez Vivas, político venezolano, sobre este asunto: “Nicmer es el director de Punto de Corte desde donde se comunican noticias sin censura hasta ahora que se le lleva a prisión, se le secuestra con el argumento de que está invitado a una entrevista en el Sebin, que es un modus operandi para justificar la detención de los periodistas en Venezuela”.

