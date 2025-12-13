CANAL RCN
Peligro por nueva modalidad de robos cibernéticos: ladrones logran hacer de las suyas con millonarias transferencias

Por medio de correos o mensajes que aparentan ser legales, las víctimas caen.

Robos cibernéticos.
Robos cibernéticos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
08:18 p. m.
Las autoridades buscan ir un paso más allá de los delincuentes. Por eso, dieron a conocer una nueva y peligrosa modalidad con la que se están robando muchos millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los ladrones han ingeniado la forma de hacerse pasar como entidades bancarias. Cuidando los detalles, logran que las víctimas no sospechen.

Mensajes o correos que parecen reales

Por medio de correos o mensajes, en los que se incluyen logotipos, colores, tipografías y demás características de la entidad; engañan con falsas comunicaciones conocidas como phishing. Uno de los más comunes es el que dice: “¡Congelamos algunos fondos de tu cuenta!”.

En estos mensajes, afirman que el dinero está congelado por embargo. Al respaldo, aparece un documento, el cual se debe abrir para desbloquear los fondos. Para ello, se pide ingresar el número de cédula, NIT o algún otro tipo de identificación.

Los correos culminan así: “Solo actuamos como intermediarios. Si tienes dudas, dirígete con el número del proceso a la oficina del ente legal y pide toda la información adicional que necesites”. Con esto se busca aparentar aún más la supuesta credibilidad.

¿Cómo no caer en los engaños?

Lastimosamente, cuando las víctimas abren los documentos o links, junto con el respectivo ingreso de los datos; terminan cayendo en las intenciones de los ladrones, quienes con esta información pueden realizar millonarias transacciones o compras.

César Restrepo, secretario de Seguridad, indicó qué se debe hacer como prevención: “Tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados al correo electrónico o por mensajes de texto. Los bancos nunca solicitarán esto a través de este tipo de comunicaciones”.

Si una persona tiene dudas sobre algún mensaje que llegue de una entidad bancaria, puede acercarse al punto más cercano y hablar con un asesor. También puede reportar la anomalía en el CAI Virtual o en el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE).

