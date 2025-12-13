Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre de 2025: conoce el premio mayor

La emoción y expectativa por los resultados de la Lotería de Boyacá se vivieron al máximo este sábado 13 de diciembre de 2025.

Miles de apostadores en todo el país revisaron con ilusión sus números, soñando con llevarse el codiciado premio mayor.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 13 de diciembre de 2025

En el sorteo correspondiente a este sábado, celebrado como es tradición en la noche, el premio mayor de la Lotería de Boyacá quedó registrado con los siguientes datos: Número X y Serie X, cifras que determinan al afortunado ganador.

En esta jornada, como en otros sorteos recientes, el premio mayor ofrecido fue de $15.000 millones de pesos —una de las cifras más altas entre las loterías populares del país—, lo que incrementó la expectación entre los participantes.

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá tradicionalmente ofrece diversas categorías secundarias —conocidas como “secos”— destinadas a premiar a quienes coincidan parcialmente con los dígitos del sorteo.

¿Qué hacer si resultaste ganador de la Lotería de Boyacá?

Si tus números coinciden con los publicados en este sorteo y llevas en tus manos el billete ganador, es importante conservarlo en perfecto estado.

Para premios menores, usualmente basta con acercarse a un punto de venta autorizado. En el caso del premio mayor o montos de gran cuantía, deberás dirigirte a las oficinas principales de la Lotería de Boyacá o a los puntos designados para el cobro oficial, presentando tu documento de identidad y el ticket original.