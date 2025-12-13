Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

La escena musical vivió horas de angustia tras conocerse que un reconocido artista, recordado también por su paso por MasterChef Celebrity, sufrió un infarto mientras cumplía con una presentación en vivo.

El episodio encendió las alarmas entre sus seguidores y generó una rápida ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde la noticia se convirtió en tendencia.

El hecho ocurrió durante un show realizado en el sector de Palermo, en Buenos Aires, cuando el cantante comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho que le impidió continuar con normalidad.

Ante la gravedad de la situación, el equipo que lo acompañaba activó los protocolos de emergencia y solicitó asistencia médica inmediata.

Joaquín Levinton, exparticipante de MasterChef, fue hospitalizado de urgencia

El afectado es Joaquín Levinton, líder y vocalista de la banda Turf y exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina en 2022.

De acuerdo con la información oficial, el músico fue trasladado de urgencia a un centro asistencial tras presentar síntomas compatibles con un evento cardíaco.

Una vez en el hospital, el personal médico le practicó una serie de exámenes que confirmaron que había sufrido un infarto leve.

Como parte del tratamiento, los especialistas decidieron realizarle un procedimiento de cateterismo para colocarle un stent, intervención que permitió estabilizar su condición.

La rápida reacción fue clave para evitar complicaciones mayores y permitió que el artista respondiera de forma favorable al tratamiento, según el parte médico divulgado horas después del incidente.

Comunicado oficial y mensaje de tranquilidad a los seguidores

La banda Turf fue la encargada de confirmar lo ocurrido a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales. En el mensaje, el grupo explicó que Levinton fue atendido de manera oportuna, que el procedimiento médico se realizó con éxito y que el cantante se encuentra estable y fuera de peligro.

Asimismo, agradecieron la atención del personal de emergencias y del hospital, así como las innumerables muestras de cariño recibidas por parte del público. La noticia generó preocupación no solo entre los fanáticos de la banda, sino también entre los televidentes que recuerdan a Levinton por su participación en el reality culinario.

Por ahora, el artista permanecerá bajo observación médica mientras avanza su proceso de recuperación. Desde su entorno no se han entregado detalles sobre el tiempo que estará alejado de los escenarios, aunque se espera que su evolución sea positiva.