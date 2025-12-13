CANAL RCN
Tendencias

Sufrió un infarto un exparticipante de MasterChef: revelaron su estado de salud

Exparticipante de MasterChef sufrió un infarto durante un show y debió ser intervenido de emergencia.

Infarto exparticipante MasterChef Joaquín Levinton
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 13 de 2025
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La escena musical vivió horas de angustia tras conocerse que un reconocido artista, recordado también por su paso por MasterChef Celebrity, sufrió un infarto mientras cumplía con una presentación en vivo.

'El Agropecuario' se molestó al ser presentado como el ex de Aida Victoria Merlano: video
RELACIONADO

'El Agropecuario' se molestó al ser presentado como el ex de Aida Victoria Merlano: video

El episodio encendió las alarmas entre sus seguidores y generó una rápida ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde la noticia se convirtió en tendencia.

El hecho ocurrió durante un show realizado en el sector de Palermo, en Buenos Aires, cuando el cantante comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho que le impidió continuar con normalidad.

Ante la gravedad de la situación, el equipo que lo acompañaba activó los protocolos de emergencia y solicitó asistencia médica inmediata.

Joaquín Levinton, exparticipante de MasterChef, fue hospitalizado de urgencia

El afectado es Joaquín Levinton, líder y vocalista de la banda Turf y exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina en 2022.

De acuerdo con la información oficial, el músico fue trasladado de urgencia a un centro asistencial tras presentar síntomas compatibles con un evento cardíaco.

Una vez en el hospital, el personal médico le practicó una serie de exámenes que confirmaron que había sufrido un infarto leve.

Maluma presente en el Atanasio Girardot para la final de ida entre Nacional y Medellín: video
RELACIONADO

Maluma presente en el Atanasio Girardot para la final de ida entre Nacional y Medellín: video

Como parte del tratamiento, los especialistas decidieron realizarle un procedimiento de cateterismo para colocarle un stent, intervención que permitió estabilizar su condición.

La rápida reacción fue clave para evitar complicaciones mayores y permitió que el artista respondiera de forma favorable al tratamiento, según el parte médico divulgado horas después del incidente.

Comunicado oficial y mensaje de tranquilidad a los seguidores

La banda Turf fue la encargada de confirmar lo ocurrido a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales. En el mensaje, el grupo explicó que Levinton fue atendido de manera oportuna, que el procedimiento médico se realizó con éxito y que el cantante se encuentra estable y fuera de peligro.

Asimismo, agradecieron la atención del personal de emergencias y del hospital, así como las innumerables muestras de cariño recibidas por parte del público. La noticia generó preocupación no solo entre los fanáticos de la banda, sino también entre los televidentes que recuerdan a Levinton por su participación en el reality culinario.

¡Estallan los rumores! seguidores creen que Blessd sería padre por primera vez
RELACIONADO

¡Estallan los rumores! seguidores creen que Blessd sería padre por primera vez

Por ahora, el artista permanecerá bajo observación médica mientras avanza su proceso de recuperación. Desde su entorno no se han entregado detalles sobre el tiempo que estará alejado de los escenarios, aunque se espera que su evolución sea positiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Android

Así puede activar las alertas de sismos en su celular: guía paso a paso

Atlético Nacional

Maluma presente en el Atanasio Girardot para la final de ida entre Nacional y Medellín: video

Artistas

Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena a sus 86 años de edad: esto se sabe

Otras Noticias

Catatumbo

Ejército inaugura ludoteca en Catatumbo para combatir reclutamiento forzado de más de 750 menores

La estrategia contempla ofrecer alternativas educativas y recreativas a la población infantil en una de las zonas más vulnerables del país.

Premio Nobel

Preocupación por arresto violento de una ganadora del Premio Nobel de Paz: ¿Qué pasó?

La comunidad internacional exige que sea dejada en libertad inmediatamente.

Liga BetPlay

Tolima vs. Junior: fecha y hora para la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de diciembre de 2025

Enfermedades

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio